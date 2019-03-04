 Група хакерів з Ірану атакувала 200 компаній по всьому світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Група хакерів з Ірану атакувала 200 компаній по всьому світу

Повідомляється, що кіберзлочинці заподіяли ураженим фірмам сумарних збитків у розмірі сотень мільйонів доларів.

Кібератака

Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану. Такі дані містяться вдослідженні корпорації Microsoft, опублікованому в середу, 6 березня, пише американське видання The Wall Street Journal.

Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США.

За оцінкою фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі злами виконувала за дорученням Holmium інша хакерська група - APT33, стверджується в дослідженні. За даними Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів досяг сотень мільйонів доларів.

Дивитись відео 02:28

Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

DW.COM

У Microsoft повідомили про нові хакерські атаки в Європі

У Європі наприкінці 2018 року сталася серія кібертак, до багатьох з них, як вважають фахівці, причетні російські хакери, повідомили в Microsoft. Жертвами нападів хакерів дедалі частіше стають аналітичні центри. (20.02.2019)  

Російські хакери можуть втрутитися у вибори в Україні - розвідка США

Москва за допомогою кібератак спробує вплинути на вибори президента України, вважає очільник Нацрозвідки США. Ден Коутс також прогнозує ескалацію в районі Чорного й Азовського морів. (29.01.2019)  

У ФРН фіксують більше кібератак на критичну інфраструктуру

Німецькі спецслужби повідомляють про значне збільшення кількості кібератак на критичну інфраструктуру ФРН у 2018 році. (17.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)  

Також за темою

Estland ein Mann mit Smartphone Symbolbild

Країни ЄС недостатньо захищені від хакерів і крадіжок даних 09.01.2019

У Німеччині виклали в мережу особисті дані майже 1000 політиків та інших відомих людей. Приклади сусідніх країн Європи доводять: навіть лідери у сфері дигіталізації недостатньо захищені від хакерів.

Cyber-Attacke Deutsche Bahn

Масштабна хакерська атака зачепила також німецьку залізницю Deutsche Bahn 13.05.2017

Зокрема, у Ганновері з ладу виведено всі диспетчерські системи управління, а на табло на деяких станціях з'явилось повідомлення з вимогою заплатити викуп хакерам.

Symbolbild: Computervirus

Кібератака вірусу Petya: що відомо 28.06.2017

27 червня потужний комп'ютерний вірус паралізував роботу низки компаній у всьому світі. DW зібрала всі досі відомі факти про інцидент.

Реклама

Докладно

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären (picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko)

Україні радять змінити тактику антикорупційної реформи

Чим більше тиску щодо антикорупційних реформ на українські еліти, тим більше останні згуртовуються для протистояння ним. 

В ЄС розкритикували чорний список країн, які не борються з відмиванням коштів

В ЄС проти "чорного списку" країн, що відмивають гроші

В ЄС вважають невиправданим застереження про ризики при угодах з Саудівською Аравією і територіями, що належать США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  