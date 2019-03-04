Група хакерів з Ірану атакувала 200 компаній по всьому світу

Повідомляється, що кіберзлочинці заподіяли ураженим фірмам сумарних збитків у розмірі сотень мільйонів доларів.
Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно пов'язаної з урядом Ірану. Такі дані містяться вдослідженні корпорації Microsoft, опублікованому в середу, 6 березня, пише американське видання The Wall Street Journal.
Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США.
За оцінкою фахівців корпорації Microsoft, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі злами виконувала за дорученням Holmium інша хакерська група - APT33, стверджується в дослідженні. За даними Microsoft, сумарний збиток від дій хакерів досяг сотень мільйонів доларів.
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