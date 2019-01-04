 Група Ліми закликає Мадуро не вступати на посаду президента Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2019

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Новини

Група Ліми закликає Мадуро не вступати на посаду президента Венесуели

Новий термін Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели повинен початися 10 січня. Країни Групи Ліми вважають його вибори нелегітимними і закликають політика передати владу парламенту.

Ніколас Мадуро має вступить на посаду президента Венесуели 10 січня

Ніколас Мадуро має вступить на посаду президента Венесуели 10 січня

Учасники Групи Ліми не визнають законним переобрання Ніколаса Мадуро в Венесуелі на новий президентський термін і закликають його не вступати на посаду глави держави. Про це йдеться в заяві групи, опублікованій у п'ятницю, 4 січня, на сайті міністерства закордонних справ Перу.

Автори документа засуджують порушення верховенства права в Венесуелі і наполягають на дотриманні принципів демократії, прав людини, а також на вжитті заходів для виведення країни з політичної, економічної, соціальної і гуманітарної кризи. Вони закликають Мадуро тимчасово передати виконавчу владу Національній асамблеї (парламенту) і потім провести нові вибори президента за демократичними стандартами.

До Групи Ліми, заснованої у 2017 році, входять 12 країн: Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай і Перу. Їх представники в серпні 2017 року за підсумками зустрічі в перуанській столиці Лімі вирішили визнати легітимним венесуельський парламент (обраний у 2015 році, більшість місць в ньому - у противників Мадуро), а не скликану за ініціативою Мадуро Конституційну асамблею. Вони також домовилися стежити за ситуацією в країні.

Президентські вибори у Венесуелі відбулись 20 травня 2018 року. За їх підсумками ЦВК Венесуели оголосила про перемогу чинного президента, який набрав близько 70 відсотків голосів виборців. Таким чином, Ніколас Мадуро забезпечив собі перебування на посаді президента Венесуели до 2025 року. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали його перемоги, відкликали своїх послів з Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції і зажадали провести нові вибори.

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Влада Венесуели повідомила про арешт шістьох підозрюваних у зв'язку з вибухами дронів під час виступу президента країни Ніколаса Мадуро. Інцидент вважають замахом. Опозиція побоюється переслідувань. (05.08.2018)

Вже найближчими днями Вашингтон оголосить "низку дій" проти керівництва Венесуели, пообіцяв держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео. Про що саме йдеться, він не уточнив. (22.09.2018)

Планується, що Ніколас Мадуро вступить на посаду глави держави 10 січня. Тим часом Венесуела знаходиться у стані серйозної економічної кризи. У країні спостерігається нестача найнеобхіднішого, в тому числі харчових продуктів та медикаментів. Тривала економічна криза призвела до стрімкого збільшення потоку мігрантів з Венесуели в сусідні латиноамериканські країни.

Сам Мадуро пояснює економічні негаразди цілеспрямованою економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію та неспроможність проводити ефективну валютну політику.

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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