Група Ліми закликає Мадуро не вступати на посаду президента Венесуели

Учасники Групи Ліми не визнають законним переобрання Ніколаса Мадуро в Венесуелі на новий президентський термін і закликають його не вступати на посаду глави держави. Про це йдеться в заяві групи, опублікованій у п'ятницю, 4 січня, на сайті міністерства закордонних справ Перу.

Автори документа засуджують порушення верховенства права в Венесуелі і наполягають на дотриманні принципів демократії, прав людини, а також на вжитті заходів для виведення країни з політичної, економічної, соціальної і гуманітарної кризи. Вони закликають Мадуро тимчасово передати виконавчу владу Національній асамблеї (парламенту) і потім провести нові вибори президента за демократичними стандартами.

До Групи Ліми, заснованої у 2017 році, входять 12 країн: Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай і Перу. Їх представники в серпні 2017 року за підсумками зустрічі в перуанській столиці Лімі вирішили визнати легітимним венесуельський парламент (обраний у 2015 році, більшість місць в ньому - у противників Мадуро), а не скликану за ініціативою Мадуро Конституційну асамблею. Вони також домовилися стежити за ситуацією в країні.

Президентські вибори у Венесуелі відбулись 20 травня 2018 року. За їх підсумками ЦВК Венесуели оголосила про перемогу чинного президента, який набрав близько 70 відсотків голосів виборців. Таким чином, Ніколас Мадуро забезпечив собі перебування на посаді президента Венесуели до 2025 року. Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали його перемоги, відкликали своїх послів з Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції і зажадали провести нові вибори.

Планується, що Ніколас Мадуро вступить на посаду глави держави 10 січня. Тим часом Венесуела знаходиться у стані серйозної економічної кризи. У країні спостерігається нестача найнеобхіднішого, в тому числі харчових продуктів та медикаментів. Тривала економічна криза призвела до стрімкого збільшення потоку мігрантів з Венесуели в сусідні латиноамериканські країни.

Сам Мадуро пояснює економічні негаразди цілеспрямованою економічною війною США проти його уряду з метою його повалення. Натомість критики закидають соціалістичному уряду некомпетентність, корупцію та неспроможність проводити ефективну валютну політику.