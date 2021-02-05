На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянська війна в Лівії".

У лютому 2014 року в Лівії було оголошено про розпуск Загального національного конгресу. У червні того ж року у Лівії відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу на них здобуло антиісламістське об'єднання генерала Халіфи Хафтара. Ісламська опозиція, однак, відмовилась визнавати результати голосування. Конфлікт прихильників Хафтара з ісламською опозицією переріс у громадянську війну. А парламент був змушений переміститися із Триполі до Тобрука, міста на сході країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.