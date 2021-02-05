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Громадянська війна в Лівії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянська війна в Лівії".

У лютому 2014 року в Лівії було оголошено про розпуск Загального національного конгресу. У червні того ж року у Лівії відбулися дострокові парламентські вибори. Перемогу на них здобуло антиісламістське об'єднання генерала Халіфи Хафтара. Ісламська опозиція, однак, відмовилась визнавати результати голосування. Конфлікт прихильників Хафтара з ісламською опозицією переріс у громадянську війну. А парламент був змушений переміститися із Триполі до Тобрука, міста на сході країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Женеві обрали перехідний уряд Лівії

У Женеві обрали перехідний уряд Лівії 05.02.2021

У Швейцарії в рамках лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН учасники конфлікту в Лівії обрали новий тимчасовий уряд.
В Лівії оголосили про припинення вогню

В Лівії оголосили про припинення вогню 21.08.2020

Уряд у Триполі оголосив про негайне припинення бойових дій на всій території країни.

Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перемир'я 25.02.2020

Попри запровадження режиму припинення вогню сторони відмовилися від подальших політичних переговорів. Перемир'я має допомогти цивільним особам повернутися до своїх домівок.
У ЄС розмірковують, як контролювати збройне ембарго в Лівії

У ЄС розмірковують, як контролювати збройне ембарго в Лівії 16.02.2020

Міністри закордонних справ країн ЄС радитимуться в понеділок щодо можливості контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії. Про це йшлося і на Мюнхенській конференції з безпеки.

Радбез ООН вимагає припинення вогню в Лівії

Радбез ООН вимагає припинення вогню в Лівії 13.02.2020

Резолюція Ради Безпеки ООН щодо Лівії встановлює на правовому рівні домовленості щодо мирного врегулювання в регіоні, досягнуті на берлінському саміті в січні 2020 року.
Чи може Лівія стати новою Сирією для Росії?

Чи може Лівія стати новою Сирією для Росії? 12.04.2019

Чутки про те, що лівійський генерал Халіфа Хафтар має підтримку Кремля, ширяться, поки просувається його наступ до Триполі. У Сирії Росія розім'яла свої військові м'язи, але поки що не розкривала свої карти на Лівію.
Лівія: хто такий генерал Хафтар і що пов'язує його з Москвою

Лівія: хто такий генерал Хафтар і що пов'язує його з Москвою 09.04.2019

Генерал Халіфа Хафтар керує наступом підконтрольних йому сил на столицю Лівії Триполі. Як колишній соратник Каддафі і генерал самопроголошеної армії, якому приписують зв'язки з РФ, може вплинути на ситуацію у країні?
Сторони конфлікту в Лівії за посередництва Франції домовилися про перемир'я

Сторони конфлікту в Лівії за посередництва Франції домовилися про перемир'я 25.07.2017

За посередництва Еммануеля Макрона сторони конфлікту в Лівії узгодили спільну заяву. У ній ідеться про припинення вогню та проведення дострокових президентських і парламентських виборів у країні.
Військова операція НАТО в Лівії зайшла в глухий кут?

Військова операція НАТО в Лівії зайшла в глухий кут? 22.04.2011

Незважаючи на зусилля міжнародної коаліції, громадянська війна в Лівії триває. США скерували до цієї країни свої безпілотники. Військова операція НАТО зайшла в глухий кут, констатують оглядачі.
Битва за лівійську нафту: повстанці лишили Каддафі майже без ресурсів

Битва за лівійську нафту: повстанці лишили Каддафі майже без ресурсів 28.03.2011

Громадянська війна в Лівії – це війна також і за нафту. Повстанці, яких підтримують країни Заходу та деякі арабські країни, контролюють головні порти, з яких до Європи експортується «чорне золото».