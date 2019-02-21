Громадяни Естонії обирають новий склад парламенту

В Естонії відбуваються вибори до парламенту. У неділю, 3 березня, виборчі дільниці працюватимуть до 19 години за місцевим часом. Право голосу на виборах до парламенту мають майже мільйон громадян, передає інформагенція AP. Попереднє електронне голосування завершилося 27 лютого, у ньому взяли учась близько 40 відсотків виборців, зазначає агентство AFP.

На 101 депутатський мандат претендують 1084 кандидати, що представляють десять політичних партій, а також 15 незалежних кандидатів. Щоб потрапити в парламент, необхідно подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр.

Згідно з опитуваннями, головна боротьба точитиметься між провідною правлячою Партією центру на чолі з прем'єр-міністром Юрі Ратасом і найбільшою опозиційною праволіберальною Партією реформ. Не виключено, що правопопулістська Естонська консервативна народна партія за підсумками голосування зможе посилити свою присутність в парламенті, зазначає агенція новин dpa.

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