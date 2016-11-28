 Громадянина Німеччини судять за співпрацю з бойовиками ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Громадянина Німеччини судять за співпрацю з бойовиками "ДНР"

Обвинувачений громадянин ФРН народився у СРСР і заявив про свій "громадянський обов'язок" приєднатися до бойовиків "ДНР" у війні на Донбасі.

Громадянина Німеччини судять за співпрацю з бойовиками ОРДО

Громадянина Німеччини судять за співпрацю з бойовиками ОРДО

У німецькому Дортмунді у середу, 3 липня, постав перед судом громадянин Німеччини, якого підозрюють в участі у бойових діях на Сході України на боці бойовиків так званої "ДНР". Чоловік, ім'я якого не розголошується, перебував на окупованому Донбасі у період з 2014 до 2016 року. Однак він заперечує, що брав участь в бойових діях на боці бойовиків.

43-річний обвинувачений із міста Лене у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія стверджує, що народився у часи СРСР і що його батько був українцем, тому назвав приєднання до бойовиків "ДНР" на Донбасі своїм "громадянським обов'язком". Втім, пізніше він заявив, що розчарувався у бойовиках. "Я ніколи не був на фронті (...) Я підтримував людей, які збагатилися на війні", - сказав на суді 43-річний обвинувачений, інформує dpa.

За його словами, його навчили користуватися зброєю. Однак спочатку він займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, бо раніше вже працював зварником, а згодом вже вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Чоловіка заарештували після прильоту в аеропорт Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями. Як зазначає агенція, обвинувачений може сподіватися на умовне покарання. 

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