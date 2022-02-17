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Громадські активісти

Чому громадські активісти проти телеканалу ДОМ для всієї України

Чому громадські активісти проти телеканалу "ДОМ" для всієї України 17.02.2022

14 громадських організацій протестують проти створення державного російськомовного ТБ в Україні. DW поспілкувалась з представниками деяких з організацій, які підписали спільну заяву.
Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно

Бути громадським активістом в Україні все ще небезпечно 04.02.2022

Правозахисники відзначають зростання кількості випадків тиску на громадських активістів в Україні. Найчастіше переслідують тих, хто захищає права ЛГБТ та викриває корупцію.

Дерев'яне мереживо Чернігова (08.12.2021) 08.12.2021

Чернігівські волонтери відновлюють унікальну архітектуру міста - мереживні дерев'яні будинки. Власними силами лагодять фасади й оздобу. Подивитися на них приїздять з усієї України. Дивіться, як містяни самотужки створюють власний бренд.
Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео) 08.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео)

Німці, для яких Україна стала батьківщиною, про 30 років Незалежності (відео) 24.08.2021

Дітмар Печ та Ерік Айґнер - "українізовані" німці. Чому вони більше вірять в Україну, ніж самі українці?

Чому німці обирають життя в Україні? (24.08.2021) 24.08.2021

Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт?

Очищення Вищої ради правосуддя: старт реформи чи черговий фальстарт? 15.07.2021

Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео)

Села, за які не соромно: які бізнесмени-активісти піднімають глибинку (відео) 18.06.2021

У одного села на Житомирщині та одного на Київщині є впливові помічники - підприємець Михайло Весельський та банкір Роман Іваненко. Наскільки живуча модель розвитку громади без політичного мандату?

Бізнесмени, яким не байдуже: як заможні українці розвивають громади (18.06.2021) 18.06.2021

Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?

Суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку на домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку на домашній арешт 09.04.2021

Суд у Одесі звільнив з-під варти Сергія Стерненка та його товариша Руслана Демчука та відправив під домашній арешт. Розгляд апеляції на вирок Стерненку має відбутися 16 квітня.
Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру

Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру 23.03.2021

Кримінальне провадження щодо подій на акції протесту біля Офісу президента розслідують за підозрою у хуліганстві.
Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень

Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень 21.03.2021

За оцінкою Офісу президента України, збитки внаслідок заворушень під час акції на підтримку Сергій Стерненка на вулиці Банковій у Києві сягають двох мільйонів гривень.
В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео) 22.02.2021

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО (19.02.2021) 19.02.2021

35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.

Було сміттям в океані - стало захисною маскою (17.02.2021) 17.02.2021

Що спільного між сміттям в океані та захисними масками? Одне з іншим поєднали громадські активісти в Таїланді. Вони виловлюють старі рибальські сітки з океану і роблять з них засоби захисту від Covid-19.

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