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Німці, які вже багато років живуть в Україні, теж святкують День незалежності. Вони розповіли DW, якою вони побачили Україну під час свого першого візиту, які зміни вони пережили в країні за роки незалежності та якою вони хотіли би бачити Україну в майбутньому.
Рада проголосувала за старт реформи Вищої ради правосуддя. Громадські активісти сподіваються на повноцінне очищення суддівського корпусу завдяки міжнародним експертам. Самі ж судді заявляють про руйнацію судової системи.
Спершу підняли інфраструктуру у своїх селах, а потім вирішили змінити життя у всій громаді. Після місцевих виборів до влади прийшли нові політики - бізнесмени та активісти. Чому чиновницьке життя витримують не всі? Так як можна розвивати громаду і без мандату?
35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.