 Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт, свідомо не звернулась до прем'єра, а влаштувала скандал, заявив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звинуватив колишнього президента Петра Порошенка в бажанні створити політичний скандал через недопущення віцепрем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС

За словами Гройсмана, він міг би втрутитися в ситуацію і посприяти її вирішенню, якби віцепрем'єрка звернулася до нього, однак вона влаштувала скандал в Маріїнському парку. "Більш того, як тільки вона влаштовує цей скандал, поруч випадково - підкреслюю - випадково знаходяться дві відеокамери: "5 каналу" і "Прямого". Це наводить мене тільки на одну думку - що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а влаштувати скандал. Можу сказати єдине: автора цього скандалу я знаю - це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль", - сказав український прем'єр ввечері у понеділок, 8 липня, в ефірі телеканалу ICTV.

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Допомога у понад 100 мільйонів євро, змістовна заява та емоційні промови європейських топ-чиновників - так пройшов саміт Україна-ЄС у Києві. Профільну українську віцепрем'єрку на саміт не пустили. (08.07.2019)

За підсумками саміту Україна-ЄС сторони ухвалили спільну заяву. Також підписано кілька угод. Володимир Зеленський запевнив європейських партнерів у своєму бажанні проводити подальші реформи. (08.07.2019)

Гройсман також стверджує, що за 2,5 року на посаді прем'єра подібні "підкилимні інтриги" від Порошенка постійно були спрямовані на його адресу. Порошенко поки не прокоментував ці звинувачення.

Як повідомлялося, Климпуш-Цинцадзе не пустили в Маріїнський палац в Києві для участі в саміті Україна-ЄС, вона вважає, що це пов'язано з впливом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. "Від уряду було офіційне представлення офісу президента з переліком тих осіб, які будуть представлені від уряду. Що змінилося між п'ятницею і сьогодні? Я маю підстави вважати, що це рішення було нав'язано офісу президента з боку глави уряду. Як на мене, це свідчить про саботаж реальної роботи в європейській інтеграції", - заявила вона, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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