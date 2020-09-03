На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Григорій Суркіс". Григорій Суркіс - колишній президент Федерації футболу України.

Григорій Суркіс був президентом Федерації футболу України з 2000 до 2012 року. З 2013 року Григорій Суркіс є віце-президентом УЄФА. З 1998 до 2006 року Григорій Суркіс був депутатом Верховної Ради України і входив до фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.