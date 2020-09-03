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Григорій Суркіс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Григорій Суркіс". Григорій Суркіс - колишній президент Федерації футболу України.

Григорій Суркіс був президентом Федерації футболу України з 2000 до 2012 року. З 2013 року Григорій Суркіс є віце-президентом УЄФА. З 1998 до 2006 року Григорій Суркіс був депутатом Верховної Ради України і входив до фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо Приватбанку

Мінфін України оскаржить рішення суду щодо "Приватбанку" 03.09.2020

Міністерство фінансів України оскаржить рішення суду щодо стягнення з "Приватбанку" 10 мільярдів гривень на користь Суркісів. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що суд ухвалив це рішення, не розглянувши справу по суті.
Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію Приватбанку

Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" 19.12.2019

Апеляційний суд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" до розгляду позову сім'ї Суркісів. Раніше вони домоглися в інших судах скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із цим банком.
УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel 07.09.2019

УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала.

Одіозні політики: хто не проходить, а хто повертається в Раду? (23.07.2019) 23.07.2019

У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса 02.04.2019

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса.
Приватбанк втратив перший мільярд - гроші родини Суркісів

"Приватбанк" втратив перший мільярд - гроші родини Суркісів 22.11.2017

Найбільший банк України "Приватбанк" втрачає кошти інвесторів, які влили в його капітал під час націоналізації. Брати Суркіси вже відсудили в банку мільярд гривень, інші - подали позови на щонайменше ще 18 мільярдів.
НБУ програв апеляцію щодо повернення Суркісам мільярда гривень

НБУ програв апеляцію щодо повернення Суркісам мільярда гривень 08.11.2017

В Україні націоналізований "Приватбанк" має повернути братам Суркісам та членам їхніх сімей понад мільярд гривень, які були переведені у капітал банку. Суд вирішив, що Суркіси не були інсайдерами банку.

Націоналізований Приватбанк втрачає зв'язки і гроші

Націоналізований "Приватбанк" втрачає зв'язки і гроші 24.05.2017

Урядова схема націоналізації "Приватбанку" опинилася під загрозою. Суди почали визнавати інвесторів банку, грошима яких був наповнений його капітал, не пов'язаними з ним особами. Чим і кому це загрожує?

Суркіс не виключив можливість бойкоту ЧС з футболу в Росії

Суркіс не виключив можливість бойкоту ЧС з футболу в Росії 25.03.2015

Україна може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018, який має відбутися у Росії, заявив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Водночас він сподівається, що такої необхідності все ж таки не виникне.
Неулюблений журналіст Блаттера, Платіні й Суркіса отримав відзнаку книга року

Неулюблений журналіст Блаттера, Платіні й Суркіса отримав відзнаку "книга року" 12.11.2012

Найкращою футбольною книжкою цього року в Німеччині визнано "Мафію ФІФА" Томаса Кістнера. Автор скандалу з начебто "купівлею" "Євро-2012" розповів DW про можливе продовження цього скандалу.
Григорій Суркіс: неадекватних фанатів на Євро-2012 очікують жорсткі санкції

Григорій Суркіс: неадекватних фанатів на Євро-2012 очікують жорсткі санкції 04.08.2011

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс в інтерв’ю Deutsche Welle назвав поведінку хуліганів на українських стадіонах небезпечною та поінформував про жорсткі заходи.
Графік Євро-2012: 15 матчів у Польщі, 16 - в Україні

Графік Євро-2012: 15 матчів у Польщі, 16 - в Україні 05.10.2010

У понеділок в Мінську виконком УЄФА затвердив графік матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні. Для визначення переможця Євро-2012 буде зіграно загалом 31 гру.

ЄВРО 2012: У Києві сподіваються на парламент? 15.05.2009

До кінця травня уряд планує затвердити остаточний варіант державної цільової програми з підготовки до ЄВРО 2012. До осені ще треба зокрема виконати усі вимоги УЄФА щодо спортивних споруд.