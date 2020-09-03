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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Григорій Суркіс". Григорій Суркіс - колишній президент Федерації футболу України.
Григорій Суркіс був президентом Федерації футболу України з 2000 до 2012 року. З 2013 року Григорій Суркіс є віце-президентом УЄФА. З 1998 до 2006 року Григорій Суркіс був депутатом Верховної Ради України і входив до фракції Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала.
У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.