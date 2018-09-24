Греція планує переправити на материк тисячі мігрантів з островів
Задля розвантаження переповнених таборів для біженців на грецьких островах в Егейському морі, уряд Греції оголосив намір переправити на материк близько 6000 мігрантів.
Табір біженців на острові Лесбос переповнений, кажуть урядовці в Афінах
Уряд Греції виношує задум переправити зі східних Егейських островів близько 6000 біженців. Про це в неділю, 30 вересня, повідомив міністр міграційної політики Греції Дімітріс Віцас у розмові з журналістами державної агенції новин ANA-MPA. Урядовець визнав, що нинішня ситуація в місцях тимчасового перебування біженців на цих островах наближається до критичної межі, передає інформагенція dpa.
Лише впродовж останніх кількох тижнів з островів на материкову частину Греції переправили близько тисячі мігрантів. Однак через зростання кількості новоприбулих мігрантів ситуація в таборах для біженців на Егейських островах значно погіршилася, розповів грецький міністр.
На даний момент лише на острові Лесбос перебуває близько 10 тисяч мігрантів та шукачів притулку. Попри те, що головний тамтешній табір для біженців розрахований на максимум 3100 осіб, у ньому на даний момент перебуває не менше 8000 шукачів притулку.
Так само критичною є ситуація й на острові Самос, де в невеличкому таборі на 650 осіб зібралося близько 4000 тисяч шукачів притулку. Раніше гуманітарні організації вже застерігали від загрози соціального вибуху на цих островах через ситуацію з біженцями.
Мігранти й надалі гинуть
Тим часом росте кількість біженців, котрі загинули під час спроби перетину Середземного чи Егейського моря з метою добратися до європейського узбережжя. Згідно з повідомленням турецької державної інформаційної агенції Anadolu, 30 вересня під час аварії судна з біженцями поблизу турецького узбережжя в Егейському морі загинуло не менше п'яти шукачів притулку. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тож число загиблих ще може зрости.
Нагадаємо, 2016 року ЄС та Туреччина підписали двосторонню угоду, згідно з якою турецька сторона зобов'язувалася приймати назад біженців та мігрантів, котрі прибули до ЄС з через територію Туреччини. Крім того, в угоді Анкара обіцяла жорсткіше протистояти діяльності контрабандистів, котрі перевозили морем мігрантів з Туреччини до Європи. ЄС, своєю чергою, погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців продуктами харчування та речами першої необхідності. Ця угода призвела до різкого падіння кількості шукачів притулку, котрі прибували до Греції через Туреччину.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Мета - вижити
Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Пішки до Європи
У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Глобальний шок
Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Хаос та відчай
Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Підніжка біженцю
Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Жодних відкритих кордонів
Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Символ жахіть
Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.