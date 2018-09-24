Греція планує переправити на материк тисячі мігрантів з островів

Уряд Греції виношує задум переправити зі східних Егейських островів близько 6000 біженців. Про це в неділю, 30 вересня, повідомив міністр міграційної політики Греції Дімітріс Віцас у розмові з журналістами державної агенції новин ANA-MPA. Урядовець визнав, що нинішня ситуація в місцях тимчасового перебування біженців на цих островах наближається до критичної межі, передає інформагенція dpa.

Лише впродовж останніх кількох тижнів з островів на материкову частину Греції переправили близько тисячі мігрантів. Однак через зростання кількості новоприбулих мігрантів ситуація в таборах для біженців на Егейських островах значно погіршилася, розповів грецький міністр.

На даний момент лише на острові Лесбос перебуває близько 10 тисяч мігрантів та шукачів притулку. Попри те, що головний тамтешній табір для біженців розрахований на максимум 3100 осіб, у ньому на даний момент перебуває не менше 8000 шукачів притулку.

Так само критичною є ситуація й на острові Самос, де в невеличкому таборі на 650 осіб зібралося близько 4000 тисяч шукачів притулку. Раніше гуманітарні організації вже застерігали від загрози соціального вибуху на цих островах через ситуацію з біженцями.

Мігранти й надалі гинуть

Тим часом росте кількість біженців, котрі загинули під час спроби перетину Середземного чи Егейського моря з метою добратися до європейського узбережжя. Згідно з повідомленням турецької державної інформаційної агенції Anadolu, 30 вересня під час аварії судна з біженцями поблизу турецького узбережжя в Егейському морі загинуло не менше п'яти шукачів притулку. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тож число загиблих ще може зрости.

Нагадаємо, 2016 року ЄС та Туреччина підписали двосторонню угоду, згідно з якою турецька сторона зобов'язувалася приймати назад біженців та мігрантів, котрі прибули до ЄС з через територію Туреччини. Крім того, в угоді Анкара обіцяла жорсткіше протистояти діяльності контрабандистів, котрі перевозили морем мігрантів з Туреччини до Європи. ЄС, своєю чергою, погодився надавати Туреччині мільярдну грошову допомогу для забезпечення біженців продуктами харчування та речами першої необхідності. Ця угода призвела до різкого падіння кількості шукачів притулку, котрі прибували до Греції через Туреччину.