Греція відновлює поромне сполучення з островами

Материкова Греція відновила поромне сполучення з островами, припинене понад два місяці тому через запровадження карантинних обмежень.
Пором біля острова Кос (фото з архіву)
Греція в рамках послаблення карантинних обмежень у понеділок, 25 травня, відновила поромне сполучення материкової частини країни з островами, які були фактично ізольовані понад два місяці в рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції. Також відновлюється внутрішнє авіасполучення, повідомляє агенція новин dpa.
Відповідно до нових вимог, пасажирам на борту поромів вимірюватимуть температуру та зобов’яжуть дотримуватися соціальної дистанції. Також пороми можуть бути завантаженими лише на 50 відсотків. Відновлення поромного сполучення стосується лише внутрішніх перевезень. Поромні маршрути між Грецією та Італією, які є основною сполучною ланкою для туристів із Західної Європи, залишаються закритими.
Також з понеділка в країні відновлюють свою роботу ресторани і бари. Вони також зможуть використовувати не більше 50 відсотків столів, за кожним з яких одночасно можуть перебувати не більше 6 осіб.
Повністю відкрити країну для іноземних туристів грецький уряд планяє до початку літнього сезону. Наприкінці травня уряд планує опублікує список країн, громадяни яких будуть допущені до в'їзду без проходження карантинного або коронавірусного тестування.
Пляжі вже відкриті
Тиждень тому у рамках ослаблення жорстких карантинних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію коронавірусу, в Греції відкрили низку пляжів.
Згідно з новими правилами, на пляжах дозволяється перебувати не більше ніж 40 особам на площі в тисячу квадратних метрів. Так само передбачається дотримання мінімальної відстані між сонцезахисними парасольками пляжників та самими відпочивальниками.
Приміром, відстань між стійками парасольок має бути не менше чотирьох метрів, а поміж козирками парасольок - щонайменше один метр. Мінімальна дистанція між групами відпочивальників - чотири метри. За дотриманням норм мінімальної дистанції спостерігатимуть працівники пляжів.
Залежність від туризму
Греція з населенням у 11 мільйонів вважається однією з найбільш залежних від туризму країн ЄС. На туристичну галузь припадає приблизно 20 відсотків валового внутрішнього продукту країни, уточнює Reuters. Уряд в Афінах очікує, що цьогоріч спричинена пандемією COVID-19 криза призведе до падіння ВВП у обсягах від 5 до 10 відсотків.
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Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)
Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус (04.05.2020)
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.