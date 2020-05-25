Греція відновлює поромне сполучення з островами

Греція в рамках послаблення карантинних обмежень у понеділок, 25 травня, відновила поромне сполучення материкової частини країни з островами, які були фактично ізольовані понад два місяці в рамках боротьби із поширенням коронавірусної інфекції. Також відновлюється внутрішнє авіасполучення, повідомляє агенція новин dpa.

Відповідно до нових вимог, пасажирам на борту поромів вимірюватимуть температуру та зобов’яжуть дотримуватися соціальної дистанції. Також пороми можуть бути завантаженими лише на 50 відсотків. Відновлення поромного сполучення стосується лише внутрішніх перевезень. Поромні маршрути між Грецією та Італією, які є основною сполучною ланкою для туристів із Західної Європи, залишаються закритими.

Також з понеділка в країні відновлюють свою роботу ресторани і бари. Вони також зможуть використовувати не більше 50 відсотків столів, за кожним з яких одночасно можуть перебувати не більше 6 осіб.

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Повністю відкрити країну для іноземних туристів грецький уряд планяє до початку літнього сезону. Наприкінці травня уряд планує опублікує список країн, громадяни яких будуть допущені до в'їзду без проходження карантинного або коронавірусного тестування.

Пляжі вже відкриті

Тиждень тому у рамках ослаблення жорстких карантинних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію коронавірусу, в Греції відкрили низку пляжів.

Згідно з новими правилами, на пляжах дозволяється перебувати не більше ніж 40 особам на площі в тисячу квадратних метрів. Так само передбачається дотримання мінімальної відстані між сонцезахисними парасольками пляжників та самими відпочивальниками.

Приміром, відстань між стійками парасольок має бути не менше чотирьох метрів, а поміж козирками парасольок - щонайменше один метр. Мінімальна дистанція між групами відпочивальників - чотири метри. За дотриманням норм мінімальної дистанції спостерігатимуть працівники пляжів.

Залежність від туризму

Греція з населенням у 11 мільйонів вважається однією з найбільш залежних від туризму країн ЄС. На туристичну галузь припадає приблизно 20 відсотків валового внутрішнього продукту країни, уточнює Reuters. Уряд в Афінах очікує, що цьогоріч спричинена пандемією COVID-19 криза призведе до падіння ВВП у обсягах від 5 до 10 відсотків.

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