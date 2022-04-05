 Греція виплатила останній транш боргу МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

Греція виплатила останній транш боргу МВФ

Греція повністю виплатила борг Міжнародному валютному фонду на два роки раніше запланованого терміну. Глава боргової кризи тепер "закрита".

Графіті в Афінах (архівне фото)

Графіті в Афінах (архівне фото)

Греція погасила весь свій борг перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) майже на два роки раніше за визначений термін, повідомляє у вівторок, 5 квітня, агенція AFP. "Сьогодні Греція завершила погашення своїх боргів перед МВФ. Це "завершує главу" з кризою суверенного боргу 2010 року", - сказав міністр фінансів країни Христос Стайкурас. Завдяки достроковому погашенню 1,85 мільярда євро надзвичайних кредитів країна також заощадить 230 мільйонів євро на відсотках.

Наприкінці березня Греція отримала "зелене світло" від Європейського стабілізаційного механізму (ESM) та Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF) на дострокове погашення кредитів. Схвалення ESM і EFSF було необхідним, оскільки спочатку планувалося, що дострокові виплати МВФ проводитимуться паралельно з виплатами європейським кредиторам. У 2010 році ці інститути ЄС спільно з МВФ врятували країну від національного банкрутства, надавши їй багатомільярдну допомогу.

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Після попередніх дострокових погашень борг Греції перед МВФ становив 1,9 мільярда євро, які країна спочатку планувала виплатити в 2024 році.

Найвищий держборг у єврозоні

Незважаючи на значне поліпшення фінансового становища, Греція, як і раніше, має найвищий державний борг у єврозоні: за прогнозами уряду, на кінець поточного року він складе 189,6 відсотка від ВВП - у порівнянні з 197,1 відсотка минулого року і 206,3 відсотка у 2020 році.

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