Греція достроково поверне МВФ борг у розмірі 3,6 мільярда євро

Греція продовжила практику дострокового погашення кредитів, наданих Міжнародним валютним фондом (МВФ). Як повідомляє міністерство фінансів Греції у понеділок, 28 грудня, процес дострокового погашення цього разу стосуватиметься виплат, які необхідно погасити у 2021 і 2022 роках. В цілому країна планує достроково повернути МФВ 3,6 мільярда євро, передає агенція Reuters.

У 2019 році Греція - також достроково - виплатила МВФ 2,7 мільярда євро. Якщо мінфін країни виплатить анонсовану нині суму, загальний борг Греції перед МВФ зменшиться на 80 відсотків.

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Бажання Греції достроково повернути борги МВФ пояснюється тим, що ці кредити вважаються дорогими через високу процентну ставку. Дострокове погашення кредиту дозволяє країні заощадити десятки мільйонів євро, які мали піти на обслуговування позики. Крім того, такі кроки підвищують довіру кредиторів до країни, поліпшують індекси стійкості державного боргу і можуть непрямо позитивно вплинути на кредитний рейтинг країни. Це, своєю чергою, дозволяє брати нові позики за нижчими процентними ставками.

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Минулого тижня грецький уряд вже оголосив про намір запозичити на зовнішніх фінансових ринках близько 12 мільярдів євро у наступному році.

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Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 2010 року. Третій пакет допомоги в розмірі 86 мільярдів євро був узгоджений в 2015 році. Для отримання допомоги Греція довелось вживати заходів жорсткої економії, зокрема, скорочувати пенсії та суму щорічного доходу, який не обкладається податком.