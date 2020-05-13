Греція достроково поверне МВФ борг у розмірі 3,6 мільярда євро

Греція продовжила практику дострокового погашення кредитів, наданих Міжнародним валютним фондом (МВФ). Як повідомляє міністерство фінансів Греції у понеділок, 28 грудня, процес дострокового погашення цього разу стосуватиметься виплат, які необхідно погасити у 2021 і 2022 роках. В цілому країна планує достроково повернути МФВ 3,6 мільярда євро, передає агенція Reuters.
У 2019 році Греція - також достроково - виплатила МВФ 2,7 мільярда євро. Якщо мінфін країни виплатить анонсовану нині суму, загальний борг Греції перед МВФ зменшиться на 80 відсотків.
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Бажання Греції достроково повернути борги МВФ пояснюється тим, що ці кредити вважаються дорогими через високу процентну ставку. Дострокове погашення кредиту дозволяє країні заощадити десятки мільйонів євро, які мали піти на обслуговування позики. Крім того, такі кроки підвищують довіру кредиторів до країни, поліпшують індекси стійкості державного боргу і можуть непрямо позитивно вплинути на кредитний рейтинг країни. Це, своєю чергою, дозволяє брати нові позики за нижчими процентними ставками.
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Минулого тижня грецький уряд вже оголосив про намір запозичити на зовнішніх фінансових ринках близько 12 мільярдів євро у наступному році.
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Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 2010 року. Третій пакет допомоги в розмірі 86 мільярдів євро був узгоджений в 2015 році. Для отримання допомоги Греція довелось вживати заходів жорсткої економії, зокрема, скорочувати пенсії та суму щорічного доходу, який не обкладається податком.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов