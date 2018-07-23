Грецький прем'єр Ципрас взяв на себе відповідальність за пожежі в країні

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за лісові пожежі, в яких загинули щонайменше 87 людей. "Я скликав вас сьогодні сюди, в першу чергу, щоб взяти на себе повну політичну відповідальність за цю трагедію перед моїм кабінетом і грецьким народом", - заявив він у п'ятницю, 27 липня, під час засідання уряду, передає агенція Reuters. Ця заява прозвучала після того, як опозиція країни звинуватила уряд у тому, що він не вибачився перед народом за наслідки катастрофи.

Прем'єр також відзначив, що сумнівається, чи було все правильно зроблено для зменшення масштабів катастрофи. "Я не приховую, що мене переповнюють змішані почуття (..) - біль, спустошеність через несподівано втрачені людські життя. Але також непокійливі сумніви, чи правильно ми все зробили", - додав він.

Ціпрас також пообіцяв, що уряд розробить план виправлення порушень, яких роками припускалися під час будівництв, а також проведе реформу цивільної служби захисту, що має допомогти уникнути таких трагедій у майбутньому. Окрім того, уряд оголосив про заходи допомоги родинам загиблих, які включають одноразову виплату розміром 10 тисяч євро кожній.

Кількість загиблих внаслідок найбільших за останні десятиліття пожеж у Греції поблизу Афін становить щонайменше 87 осіб. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Пожежі вирували з трьох боків від Афін. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану. Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Грецька влада підозрює, що масштабні лісові пожежі довкола Афін стали результатом умисного підпалу.