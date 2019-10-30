 Грецький парламент полегшив процедуру реадмісії мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Грецький парламент полегшив процедуру реадмісії мігрантів

Парламент Греції змінив міграційне законодавство і полегшив процес повернення мігрантів до Туреччини. Активісти кажуть, що біженців обмежили в праві на повноцінну перевірку їхньої заявки на отримання притулку.

Протест проти ухвалення змін до міграційного законодавства під стінами парламенту Греції

Протест проти ухвалення змін до міграційного законодавства під стінами парламенту Греції

Грецький парламент переважною більшістю голосів ухвалив вранці у п'ятницю, 1 листопада, зміни до міграційного законодавства країни, які полегшать процедуру реадмісії мігрантів до країн, з яких вони прибули, зокрема до Туреччини. Про це повідомляє інформаціна агенція dpa.

Згідно з повідомленням, метою консервативного уряду Греції на чолі із прем'єром Кіріакосом Міцотакісом є пришвидшення розгляду заявок на отримання притулку та повернення мігрантів в рамках угоди щодо біженців, укладеної між ЄС та Туреччиною. Завдяки ухваленим змінам, до кінця року близько 20 тисяч прохачів притулку будуть повернені з території грецьких островів у Егейському морі на турецький берег, пише dpa.

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Дебати щодо пропозиції уряду тривали понад 14 годин. Представляючи зміни Міцотакіс заявив, що грецьке міграційне законодавство створювало у шукачів притулку враження, що будь-хто має право залишитися у Греції.

Прем'єр зазначив, що відтепер усі заявки на отримання притулку розглядатимуться не довше шести місяців, замість дев'яти, а відмова від співпраці з грецькими урядовими службами автоматично кваліфікуватиме заявку як необґрунтовану.

Він також звернувся до країн-членів ЄС із закликом розділити із Грецією частину навантаження, пов'язаного з потоком біженців, що дістаються країни морем з Туреччини. "Європейська солідарність - це не те, що можна окремо замовити у меню", - заявив Міцотакіс.

Пропозиція уряду ще до ухвалення наразилася на критику опозиції та гуманітарних організацій. За їхніми словами, урядові зміни до міграційного законодавства завадять реалізації права біженців на повноцінну перевірку їхньої заявки на отримання притулку.

На грецьких островах Егейського моря зараз перебувють близько 35 тисяч мігрантів. Якщо у квітні їхня кількість скоротилась до 14 тисяч, то зараз кількість новоприбулих шукачів притулку швидко зростає. Лише 30 жовтня стало відомо, що за дві доби на грецькі острови у егейському морі прибули майже 800 мігрантів. Це найвища цифра з моменту підписання угоди про реадмісію біженців між Європейським Союзом та Туреччиною у березні 2016 року.

Грецькі табори для біженців на цих островах розраховані на навантаження у близько сім тисяч осіб - через це мігранти перебувають там у вкрай важких умовах, пише dpa.

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