Грецький парламент дебатує про нову назву Македонії

Майже 30-річна суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої добігає кінця. Парламент Греції у п'ятницю, 25 січня, голосуватиме щодо ратифікації угоди про нову назву сусідньої Македонії - Республіка Північна Македонія. Спостерігачі очікують, що угода буде підтримана невеликою більшістю голосів, передає агенція dpa.

Спочатку голосування було заплановано на 24 січня. Але так багато депутатів воліли висловитися на цю тему, що його довелось перенести. Опозиційна партія "Нова демократія" виступила проти ратифікації угоди. "Ви ігноруєте патріотичні почуття мільйонів греків", - звинуватив лідер партії Киріакос Міцотакіс уряд прем'єра Алексіса Ципраса під час дебатів. У відповідь на це прем'єр заявив, що невирішення цього питання протягом десятиліть є небезпечним для регіону, що не в інтересах Греції. Він нагадав, що надмірний націоналізм на Балканах неодноразово призводив до трагедій. "Ми хочемо покінчити з цим", - заявив він.

Протести під стінами парламенту

Протести в Афінах

Тим часом біля парламенту в Афінах та у портовому місті Салоніки зібрались близько п'яти тисяч прибічників націоналістичних організацій, які вигукували "Македонія - лише грецька", повідомляє місцеве телебачення. Деякі з учасників протесту кидали у поліцейських петарди та каміння. Правоохоронці застосували проти них палиці, сльозогінний газ та шумові гранати.

Нагадаємо, торік Афіни і Скоп'є підписали угоду про перейменування Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія. Це викликало бурхливі протести як в Македонії, так і в Греції. Попри спротив громадян, парламент Македонії вже ратифікував цю угоду.

Багато греків вважають, що македонцями мають право називатися лише жителі історичного регіону на півночі країни, а не громадяни сусідньої держави. Серед іншого в Греції є побоювання, що збереження слова "Македонія" в назві сусідньої держави руйнує грецьку національну ідентичність, а також дає сусідам підстави для територіальних зазіхань. Греки також побоюються втратити виключне право на елліністичний культурний спадок, що є предметом національної гордості. Втім в угоді чітко зазначено, що Республіка Північна Македонія не має нічого спільного з культурною традицією античної грецької Македонії.

11 січня македонський парламент проголосував поправку до конституції країни з метою зміни назви і відкриття Македонії дороги в ЄС і НАТО. До цього часу Греція блокувала вступ Македонії до Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу, побоюючись, що в разі закріплення назви "Македонія" за сусідньою країною Скоп'є може пред'явити претензії на грецьку територію.