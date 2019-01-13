 Грецький парламент висловив довіру уряду Алексіса Ципраса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Грецький парламент висловив довіру уряду Алексіса Ципраса

На підтримку грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса проголосували 153 депутати парламенту. Уряд планує запровадити нові економічні заходи у країні.

Алексіс Ципрас та члени його уряду після голосування в парламенті

Алексіс Ципрас та члени його уряду після голосування в парламенті

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас вкотре отримав вотум довіри в парламенті країни. За підсумками голосування, що відбулося у п'ятницю, 10 травня, його підтримали 153 депутати у парламенті, проти проголосували 135 парламентарів, передає агенція AP. Очолювана ним ліва партія СИРІЗА має 145 місць у парламенті, Ципрас також отримав підтримку ще восьми незалежних депутатів.

Голосування щодо недовіри було ініційоване опозиційною партією "Нова демократія". Вона висловила протест проти заступника міністра охорони здоров'я Павлоса Полакіса, який заявив, що кандидат у Європарламент від "Нової демократії" Стеліос Кюмбуропулос, який пересувається в інвалідному візку, отримав преференції при отриманні роботи у системі охорони здоров'я, скориставшися своїми фізичними вадами. Ципрас підтримав Полакіса та виніс на голосування питання про вотум довіри усьому уряду.

Раніше цього тижня уряд оголосив про серію економічних заходів, спрямованих на покращення фінансового стану греків, передає агенція Reuters. Вони включають зокрема зниження податків та пільги для пенсіонерів, доходи яких скоротились під час боргової кризи, що спалахнула десять років тому.

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На підтримку грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса висловився 151 депутат. Після вотуму довіри Ципрас хоче ратифікувати угоду про нову назву сусідньої Македонії. (17.01.2019)

"Заходи підтримки, які ми проводимо і які скоро винесемо на голосування, справедливі для всіх… є світанком нового, кращого дня для нашої країни", - наголосив Ципрас під час виступу в парламенті перед голосуванням. Кредитори Греції з-поміж країн Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду ще мають оцінити вплив цих заходів.

Останні тижні грецькі партії проводять агітацію перед виборами до Європарламенту, які відбудуться 26 травня - одночасно з місцевими виборами у країні. Термін роботи уряду Ципраса спливає у жовтні. Згідно з даними соціологічних опитувань, його партія СИРІЗА зараз відстає від опозиційних конкурентів.

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