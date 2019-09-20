Грета Тунберг отримала альтернативну Нобелівську премію

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг у середу, 25 вересня, отримала премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають альтернативною Нобелівською премією, інформує агенція Reuters. Церемонія вручення нагороди проходить у столиці Швеції Стокгольмі.

Тунберг отримала нагороду за те, що "надихає і посилює політичну вимогу для негайних дій на захист клімату", пояснюється в заяві фундації Right Livehood. 23 вересня кліматична активістка виступила на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку із жорсткою заявою, обвинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство".

Нагадаємо, що Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.

Іншими лауреатами престижної премії стали китайська захисниця прав жінок Го Цзянмей,захисниця прав людини у Західній Сахарі Амінату Хайдар та Даві Копенава, котрий виступає за права корінних народів Бразилії. Кожен з лауреатів отримає грошову винагороду розміром один мільйон шведських крон (103 тисячі доларів).

Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її нагородний фонд поповнюється за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.