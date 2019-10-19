Грета Тунберг долучилася до багатотисячного протесту у нафтовій провінції в Канаді

У канадській провінції Альберта, де розташовано багато нафтових родовищ, у п'ятницю, 18 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію на захист клімату. В акції також взяла участь шведська школярка, відома екологічна активістка Грета Тунберг.

"Кліматична та екологічна кризи значно виходять за межі політики, нашим головним ворогом зараз мають бути не політичні опоненти, оскільки наш головний ворог - це фізика", - заявила вона під час промови у місті Едмонтон. Перед мітингом екоактивістка зустрілась з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Одночасно у місті пройшла демонстрація, організована прихильниками нафтового та газового видобутку. Її учасники пройшлись маршем біля мітингу екоактивістів, вигукуючі гасла. У Альберті, яка посідає третє місце у світі за обсягами запасів нафти, в енергетичному секторі загалом працюють близько 150 тисяч людей.

У місті Едмонтон одночасно відбулись мітинги екоактивістів та прихильників нафтової промисловості

Грета Тунберг вже понад рік організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.

Під час акції у місті Едмонтон

Особливо відомою вона стала після виступу на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку, де вона різко розкритикувала світових лідерів через недостатні зусилля для боротьби зі змінами клімату. 25 вересня вона отримала премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Раніше вона також отримала найвищу нагороду міжнародної правозахисної організації Amnesty International - звання "Посол совісті".