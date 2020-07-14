Гральний бізнес - різновид економічної діяльності навколо азартних ігор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гральний бізнес".

Гральний бізнес - організація та проведення азартних ігор з метою отримання прибутку. Йдеться, наприклад, про казино, букмекерські контори, тоталізатори, гральні автомати та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.