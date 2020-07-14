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Гральний бізнес

Гральний бізнес - різновид економічної діяльності навколо азартних ігор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гральний бізнес".

Гральний бізнес - організація та проведення азартних ігор з метою отримання прибутку. Йдеться, наприклад, про казино, букмекерські контори, тоталізатори, гральні автомати та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться

Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться 14.07.2020

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Платою за ліцензії для казино та гральних залів українська влада планує затулити бюджетні дірки.
Рада легалізувала гральний бізнес в Україні

Рада легалізувала гральний бізнес в Україні 14.07.2020

Український парламент ухвалив в другому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16.01.2020

Внесений урядом законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в першому читанні підтримали 260 народних депутатів.
Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом

Поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за заняття гральним бізнесом 21.12.2019

Нацполіція відзвітувала про виконання рішення про припинення діяльності гральних закладів під виглядом державних лотерей. Правоохоронці закрили 5,3 тисячі гральних закладів.
Зеленський пояснив причини закриття гральних закладів

Зеленський пояснив причини закриття гральних закладів 20.12.2019

Повсюдне закриття гральних закладів в Україні є відповіддю на спротив легалізації грального бізнесу, пояснив Зеленський.
Уряд України почав боротьбу із замаскованим під лотереї гральним бізнесом

Уряд України почав боротьбу із замаскованим під лотереї гральним бізнесом 20.12.2019

Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес.
ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка

ДБР відкрило провадження проти Юрія Луценка 01.10.2019

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Юрія Луценка, якого підозрюють у сприянні незаконному гральному бізнесу. Луценко ці обвинувачення відкидає.
Мета уряду Олексія Гончарука - економічне зростання на 40 відсотків

Мета уряду Олексія Гончарука - економічне зростання на 40 відсотків 02.09.2019

У наступні п'ять років економіка України має зрости на 40 відсотків, запевнив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він також хоче відмовитися від "показухи" й запровадити електронний документообіг.
Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу?

Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу? 09.08.2019

Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі. Проте на цьому шляху є чимало ризиків, застерігають експерти.
Японія легалізує казино

Японія легалізує казино 14.12.2016

Японський парламент схвалив законопроект про легалізацію казіно. Потенціал грошового обороту в ігровий галузі країни оцінюється в 30 мільярдів доларів на рік.
Гральні інтернет-клуби в Україні теж поза законом

Гральні інтернет-клуби в Україні теж поза законом 10.06.2011

Президент Янукович підписав прийняті парламентом зміни до Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні». Згідно з цими змінами, гральні інтернет-клуби в Україні вже поза законом.
«Друге пришестя» грального бізнесу в Україні. Для початку на курорти

«Друге пришестя» грального бізнесу в Україні. Для початку на курорти 13.08.2010

До кінця серпня уряд має визначитися з долею грального бізнесу в Україні. Законопроект про поновлення діяльності казино вже готує Держкомпідприємництво, який пропонує дозволити гральний бізнес в курортних містах.
Львівська влада закликає подолати гральний бізнес в інтернет-клубах

Львівська влада закликає подолати гральний бізнес в інтернет-клубах 14.04.2010

Влада Львова заявила, що у місті, попри заборону, існує гральний бізнес. Йдеться про інтерактивні комп'ютерні клуби. Мер звернувся до президента, щоб на законодавчому рівні унеможливити організацію азартних ігор.
Громадські організації готові допомогти владі легалізувати гральний бізнес

Громадські організації готові допомогти владі легалізувати гральний бізнес 02.04.2010

Ідея відновити роботу казино в готелях курортних міст прийнятна для громадськості, сказав "Німецькій хвилі" голова громадської організації "Комітет боротьби з організованою злочинністю та корупцією" Олексій Косарєв.
Замість бюджету казино платять чиновникам

Замість бюджету казино платять чиновникам 23.09.2009

Витіснити гральний бізнес з міст і створити у майбутньому український Лас-Вегас – можливо, вважають оглядачі. Тим часом спливає термін, за який уряд мав підготувати законопроект про спеціальні зони для грального бізнесу.

Львівські депутати пропонують заборонити гральний бізнес в Україні 04.04.2008