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Гральний бізнес - різновид економічної діяльності навколо азартних ігор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "гральний бізнес".
Гральний бізнес - організація та проведення азартних ігор з метою отримання прибутку. Йдеться, наприклад, про казино, букмекерські контори, тоталізатори, гральні автомати та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі. Проте на цьому шляху є чимало ризиків, застерігають експерти.
Ідея відновити роботу казино в готелях курортних міст прийнятна для громадськості, сказав "Німецькій хвилі" голова громадської організації "Комітет боротьби з організованою злочинністю та корупцією" Олексій Косарєв.