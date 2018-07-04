ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі "Межигір'я"

Генеральна прокуратура України повідомила колишньому президенту Віктору Ющенку про підозру в розтраті 540 мільйонів і пособництві експрезиденту Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я". Як повідомила у четвер, 6 червня, прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган, 24 травня під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державним майном - комплексом будівель і споруд урочища "Межигір'я" і будинком у селі Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 мільйонів гривень", - повідомила Сарган.

Ющенку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У Генпрокуратурі додали, що повідомили Ющенку про підозру як поштою, так і особисто, інформує агенція "Українські новини". Ющенко прийшов до ГПУ за викликом слідства, але відмовився давати свідчення у цій справі, повідомила агенція з посиланням на джерело у ГПУ.

Своєю чергою Віктор Ющенко заперечив пособництво Януковичу в заволодінні резиденцією. "Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним. Всілякі звинувачення відкидаю, бо не бачу ні підстав, ні доказів. У суді я це безперечно доведу!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Колишній президент підтвердив, що 4 червня за викликом прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру. Ющенко бачить у спробі його звинуватити політичний підтекст. "Суспільство бачить, як поступово знято відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ про сепаратизм, державну зраду і вбивства на Майдані. Тому доводиться шукати нові гучні справи, імітувати бурхливу діяльність", - зазначив він.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що Ющенко цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з Державного управління справами до сфери відання Кабміну, який передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України". За словами нардепа, це підприємство вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

Дивитись відео 06:17 Поділитись "Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Dkgf "Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019)