 ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі ″Межигір′я″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

ГПУ повідомила Ющенку про підозру у справі "Межигір'я"

Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура.

Колишній президент України Віктор Ющенко

Колишній президент України Віктор Ющенко

Генеральна прокуратура України повідомила колишньому президенту Віктору Ющенку про підозру в розтраті 540 мільйонів і пособництві експрезиденту Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я". Як повідомила у четвер, 6 червня, прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган, 24 травня під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому 25 грудня 2015 року, було складено і відправлено письмове повідомлення про підозру Ющенку, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів державним майном - комплексом будівель і споруд урочища "Межигір'я" і будинком у селі Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований, загальною вартістю 540 мільйонів гривень", - повідомила Сарган.

Ющенку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У Генпрокуратурі додали, що повідомили Ющенку про підозру як поштою, так і особисто, інформує агенція "Українські новини". Ющенко прийшов до ГПУ за викликом слідства, але відмовився давати свідчення у цій справі, повідомила агенція з посиланням на джерело у ГПУ.

Своєю чергою Віктор Ющенко заперечив пособництво Януковичу в заволодінні резиденцією. "Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним. Всілякі звинувачення відкидаю, бо не бачу ні підстав, ні доказів. У суді я це безперечно доведу!" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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ДБР порушило кримінальну справу проти екс-президента України Петра Порошенка. Її ініціював колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов. У такий спосіб він хоче завадити успіху Порошенка на виборах у Раду. (21.05.2019)

П'ять років тому Віктор Янукович втік з України, залишивши відкритою непідступну колись резиденцію Межигір'я. Репортаж DW із маєтку екс-президента, який став символом нестерпної корупції. (21.02.2019)

Колишній президент підтвердив, що 4 червня за викликом прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру. Ющенко бачить у спробі його звинуватити політичний підтекст. "Суспільство бачить, як поступово знято відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ про сепаратизм, державну зраду і вбивства на Майдані. Тому доводиться шукати нові гучні справи, імітувати бурхливу діяльність", - зазначив він.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що Ющенко цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з Державного управління справами до сфери відання Кабміну, який передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України". За словами нардепа, це підприємство вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

Дивитись відео 06:17

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019)

  • Хонка все ще Януковича

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    "Хонка" все ще Януковича

    Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

  • Самооборона Майдану господарює у Межигір’ї

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"

    З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

  • Все за благодійні внески

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Все за благодійні внески

    Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

  • Народний парк

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Народний парк

    Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

  • Усе на місці

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Усе на місці

    Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

  • Прихисток для переселенців

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Прихисток для переселенців

    Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.

    Автор: Лілія Ржеутська


DW.COM

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019)  

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