ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів Курченка на два мільйони доларів

За клопотанням Генеральної прокуратури України (ГПУ) компетентними органами Швейцарської Конфедерації арештовано майно "банкіра" Сергія Курченка. Про це у вівторок, 16 жовтня, ГПУ повідомила на своєм сайті. Як йдеться у повідомленні, за запитом ГПУ про міжнародну правову допомогу на двох рахунках у Швейцарії "арештовано кошти загальною сумою два мільйони доларів США".

Генпрокуратура зазначила, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ веде досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо створення злочинної організації екс-президентом Віктором Януковичем і її структурного підрозділу під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка. Ця організація звинувачується у скоєнні тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному, банківському та інших секторах економіки. "Про підозру в участі у цій злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ "Брокбізнесбанк", який, за даними слідства, був підконтрольний учасникам злочинної організації", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Під час розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації один із колишніх посадовців "Брокбізнесбанку" отримував значні суми. За повідомленням компетентних органів Швейцарії, встановлено один із рахунків, на який, за даними слідства, переказувалися злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території Швейцарії. На цих рахунках і заарештовано зазначені кошти, стверджують у ГПУ.