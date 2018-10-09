 ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів Курченка на два мільйони доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів Курченка на два мільйони доларів

Генеральна прокуратура України повідомила, що в Швейцарії на двох рахунках арештовано кошти на суму в два мільйони доларів США, які нібито належали Сергію Курченку.

Гроші Курченка знайшли і заарештували в Швейцарії

Гроші Курченка знайшли і заарештували в Швейцарії

За клопотанням Генеральної прокуратури України (ГПУ) компетентними органами Швейцарської Конфедерації арештовано майно "банкіра" Сергія Курченка. Про це у вівторок, 16 жовтня, ГПУ повідомила на своєм сайті. Як йдеться у повідомленні, за запитом ГПУ про міжнародну правову допомогу на двох рахунках у Швейцарії "арештовано кошти загальною сумою два мільйони доларів США".

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ГПУ запевняє, що вирок у справі щодо конфіскації "грошей Януковича" засекретили через слідчі дії і захист учасників процесу, а не заради "прикриття" посадовців. (11.01.2018)

Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка надав Печерський районний суд Києва, повідомили в Генпрокуратурі. (07.03.2018)

Генпрокуратура зазначила, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ веде досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо створення злочинної організації екс-президентом Віктором Януковичем і її структурного підрозділу під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка. Ця організація звинувачується у скоєнні тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному, банківському та інших секторах економіки. "Про підозру в участі у цій злочинній організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ "Брокбізнесбанк", який, за даними слідства, був підконтрольний учасникам злочинної організації", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Під час розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації один із колишніх посадовців "Брокбізнесбанку" отримував значні суми. За повідомленням компетентних органів Швейцарії, встановлено один із рахунків, на який, за даними слідства, переказувалися злочинним шляхом здобуті кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території Швейцарії. На цих рахунках і заарештовано зазначені кошти, стверджують у ГПУ. 

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(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)

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