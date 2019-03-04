ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС

У Генеральній прокуратурі України у вівторок, 5 березня, прокоментували виключення екс-голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва із санкційного списку Європейського Союзу. "Цього року із санкційного списку виключено Андрія Клюєва, при цьому в липні 2018 року Суд ЄС скасував обмежувальні заходи, застосовані до нього у 2017 році", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами, попри зняття з Клюєва європейських санкцій, українські правоохоронці продовжують розслідування в кримінальному провадженні стосовно нього. Лисенко також зазначив, що, попри систематичне оскарження екс-чиновниками в Суді ЄС запроваджених стосовно них санкцій, ці судові рішення не є безумовною підставою для скасування обмежувальних заходів.

"До прикладу, беручи до уваги відповідні рішення Суду ЄС стосовно скасування попередніх рішень Ради ЄС про накладення санкцій на (екс-міністра енергетики - Ред.) Едуарда Ставицького та (екс-прем'єра України - Ред.) Миколу Азарова, компетентні органи ЄС визнали прогрес у розслідуванні ГПУ кримінальних проваджень стосовно них достатньою підставою для продовження санкцій", - зазначив речник ГПУ.

Як повідомлялося, у липні 2018 року Суд ЄС зняв з Андрія Клюєва санкції періоду 2017-2018 років. У своїх висновках суд зазначив, що єдиною підставою продовження санкцій проти Клюєва була інформація ГПУ, яка "є неповною і сповненою суперечностей, які мали би змусити Раду ЄС засумніватися, чи наявні докази є достатніми". Раніше у лютому 2018 року Суд ЄС так само скасував санкції і проти брата Андрія Клюєва - Сергія.

Нагадаємо, весною 2014 року ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 18-ти колишніх високопосадовців України. Запровадження санкцій ЄС означало насамперед заморожування рахунків екс-посадовців та їхніх родичів та заборону в'їзду в ЄС.

З моменту запровадження санкцій перелік підсанкційних осіб кілька разів переглядався. Так, у березні 2015 року з нього вибули колишній заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов, колишні голови СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, а також син колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій Азаров. Минулого року зі списку викреслили екс-міністерку юстиції Олену Лукаш.

4 березня Європейський Союз продовжив ще на рік санкції щодо 12 колишніх українських посадовців. У санкційному списку перебувають екс-президент України Віктор Янукович та його син Олександр, Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник та бізнесмен Сергій Курченко.