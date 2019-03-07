Гормони і депресії. Чи призводять протизаплідні таблетки до самогубств?

Я тільки раз у житті приймала протизаплідні таблетки. Близько трьох місяців, коли мені було трохи за 20. У той період я плакала через будь-які дрібниці. Не встигла на автобус? Кінець світу. Треба однак наголосити, що особисті анекдоти - не наукові дані і, можливо, тодішня я - студентка - загалом почувалась напружено й тому була плаксійкою.

Але існують наукові дослідження, які вказують на зв'язок між депресіями і гормональною контрацепцією. Одне з них привернуло значну увагу. Дослідження оприлюднили у 2016 році в Данії. У ньому йдеться про взаємозв'язок між гормональними протизаплідними засобами і депресіями.

Науковці проаналізували дані за 13 років понад мільйона мешканок Данії віком від 15-и до 34-х. Аналіз показав, що серед жінок, які приймали комбіновані протизаплідні пігулки (естроген і прогестерон), на 23 відсотки зростала ймовірність приймання антидепресантів, ніж серед жінок, які не користувалися гормональними засобами контрацепції. Серед тих, хто вживав так звані міні-пігулки (тільки прогестерон), імовірність приймання антидепресантів була аж на 34 відсотки вища, вказують науковці. Якщо вірити цьому дослідженню, підлітки ще більше схильні до негативного впливу протизаплідних таблеток на настрій, ніж дорослі жінки.

Таблетки можуть впливати на настрій

Я пам'ятаю, як прочитала той огляд і подумала: нарешті! Нарешті з'явилося масштабне дослідження, яке показує, що ми - зовсім не пришелепуваті тонкослізки, а протизаплідні таблетки справді можуть погано впливати на почуття!

Той факт, що провести таке масштабне дослідження вдалося, легко пояснити. У Данії медичні картки зберігають в електронному вигляді. Науковці мали доступ до даних про здоров'я всіх жінок. Звісно, в анонімному вигляді. Попри це слід пам'ятати: результати не вказують на те, що протизаплідні таблетки спричиняють депресії або інші психічні розлади. Результати вказують тільки на те, що одні й ті самі люди часто приймають і гормональні протизаплідні засоби, і антидепресанти.

Восени 2018 року та сама робоча група науковців оприлюднила нове дослідження. Цього разу йшлось про взаємозв'язок між гормональною контрацепцією та самогубствами. Науковці проаналізували дані майже півмільйона данок за понад вісім років. Для аналізу відібрали інформацію про всіх жінок, яким виповнилося 15 у проміжку між 1996 і 2013 роками і які до того часу не приймали гормональні препарати.

Результат: імовірність самогубства серед жінок, які приймають протизаплідні таблетки, майже утричі вища, ніж серед жінок, які їх не приймають. Імовірність першої спроби самогубства удвічі вища серед тих, хто приймає гормональні препарати. Як і під час попереднього дослідження, науковці виявили, що серед підлітків ризик особливо високий.

Обидва дослідження також виявили, що альтернативні засоби контрацепції, які часто пропонують жінкам замість пігулок, ще сильніше впливають на психічне здоров'я. Серед таких засобів - гормональна спіраль, вагінальне кільце і гормональний пластир.

Деякі гормональні протизаплідні засоби підвищують ризик депресій і спроб самогубств

Кожна жінка реагує на гормональні засоби інакше

Коли я у мої 20 шукала альтернативу протизаплідним таблеткам, мій гінеколог порадив гормональну спіраль. За його словами, вона діє більш локально.

Та якщо добре подумати, це неможливо. Перебігом циклу і загальною гормональною регуляцією організму керує мозок. Гормони транспортуються завдяки кровообігу. Таким чином гормони з матки потрапляють у все тіло, хоча й у менших дозах.

Проблема з протизаплідними таблетками і психічним здоров'ям полягає в тому, що кожна жінка реагує на них інакше. Це пов'язано з генетикою. Деякі жінки надзвичайно чутливі до гормонів, але більшість не має з цим жодних проблем. Це доводить, приміром, дослідження 2002 року, де 94 відсотки опитаних з понад 3500 учасниць заявили, що задоволені або дуже задоволені пігулками.

Про це, власне, свідчать і данські дослідження. Так, ризик депресій і самогубств вищий серед тих, хто вживає гормональні засоби контрацепції. Але загалом цей ризик усе-таки дуже низький. Приміром, результати дослідження 2016 року вказують, що серед 10 тисяч жінок, які не приймали гормональні таблетки, депресію діагностували в середньому у 30-и. Серед жінок, які приймають таблетки, - в середньому у 45 з 10 тисяч.

Інші небезпеки гормональних препаратів

Після того досвіду з гормональними таблетками, коли мені було трохи за 20, я припинила їх приймати і вдалася до природної контрацепції. Це теж має ризики, особливо стосовно безпеки. Але відтоді я щонайменше не ридаю на автобусних зупинках. Урешті-решт, кожна жінка сама повинна з'ясувати, що їй підходить. Ті, хто почуваються недобре, приймаючи таблетки або користуючись іншими гормональними засобами, мають порадитися з гінекологом.

Окрім депресій і спроб самогубств, протизаплідні таблетки пов'язують і з іншими ризиками, наприклад, підвищеною небезпекою тромбозу, деяких видів раку та зниженням лібідо.