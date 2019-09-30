 Гончарук розраховує на відкриття нової програми МВФ у грудні цього року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Гончарук розраховує на відкриття нової програми МВФ у грудні цього року

Поки тривають переговори про початок нової трирічної кредитної програми МВФ для України. Відповідний меморандум має з'явитися в грудні цього року, зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розраховує на початок нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України. Про це очільник українського уряду сказав у понеділок, 30 вересня, під час пресбрифінгу в Києві.

"Формально наразі досі діє та програма, яку було відкрито минулого року. Реально відбуваються переговори про нову трирічну програму. Ми розраховуємо, що цю програму буде розпочато в грудні, на три роки. Цей меморандум має з'явитися в грудні", - сказав прем'єр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Гончарук припустив, що вже в жовтні цього року вдасться досягти домовленості з МВФ щодо нової програми на робочому рівні. "Через кілька тижнів наша група міністрів із відповідним зустрічним візитом відвідає штаб-квартиру МВФ. (...) Можливо на цій зустрічі укладемо staff level agreement. Це означає, ми домовимося про текст меморандуму", - зазначив керівник українського уряду.

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Раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова анонсувала наступний етап переговорів щодо нової програми з МВФ на щорічних зборах країн-членів МВФ у Вашингтоні.

Поточну програму співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by було затверджено 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний близько 3,9 мільярда доларів США. При цьому близько 1,4 мільярда доларів було виділено відразу, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з 12 по 16 вересня в Україні перебувала місія МВФ. У місії повідомляли, що уряд України попросив про нову програму для більшого зростання економіки та забезпечення макроекономічної стабільності. Зазначалося також, що місія розпочала обговорення нового трирічного договору. Це обговорення триватиме протягом наступних тижнів.

Програма діяльності уряду

Гончарук також повідомив, що Кабмін має намір вже цього тижня представити в парламенті програму діяльності уряду, яку затвердив напередодні. "Цього тижня ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті й дуже сподіваємося, що колеги-депутати нас із цією програмою підтримають", - сказав Гончарук.

За його словами, одним з пунктів цієї програми Кабмін визначив за мету залучити за п'ять років 50 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій, щоб за цей період домогтися приросту реального ВВП на 40 відсотків.

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