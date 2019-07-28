Гонконг: понад 40 демонстрантів звинуватили в заколоті

Понад 40 особам, котрі брали участь у масових протестах у Гонконгу, в середу, 31 липня, висунули обвинувачення в заколоті. Повідомляється, що це перший випадок, коли місцеві органи юстиції застосували до підозрюваних цю статтю. Перед будівлею суду проти цієї ухвали протестували кілька сотень людей, інформує агенція Reuters..

Звинувачені брали участь у антиурядових протестах у неділю, 28 липня, котрі супроводжувалися сутичками мітингарів із поліцією. Проти протестувальників, котрі зібралися біля представництва Китаю, правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Сутички тривали кілька годин.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.