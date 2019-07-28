 Гонконг: понад 40 демонстрантів звинуватили в заколоті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

Гонконг: понад 40 демонстрантів звинуватили в заколоті

Органи юстиції Гонконгу вперше звинуватили у заколоті мітингарів проти закону про екстрадицію. Останні протести у місті супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією.

Масові демонстрації в Гонкозі

Масові демонстрації в Гонкозі

Понад 40 особам, котрі брали участь у масових протестах у Гонконгу, в середу, 31 липня, висунули обвинувачення в заколоті. Повідомляється, що це перший випадок, коли місцеві органи юстиції застосували до підозрюваних цю статтю. Перед будівлею суду проти цієї ухвали протестували кілька сотень людей, інформує агенція Reuters..

Звинувачені брали участь у антиурядових протестах у неділю, 28 липня, котрі супроводжувалися сутичками мітингарів із поліцією. Проти протестувальників, котрі зібралися біля представництва Китаю, правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Сутички тривали кілька годин.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього закону, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.

DW.COM

У Гонконгу другий день не вщухають сутички між демонстрантами та поліцією

Демонстранти жбурляють у правоохоронців каміння, будують барикади та перекривають вулиці. Поліція застосовує проти них сльозогінний газ та гумові кулі. (28.07.2019)  

Китай засудив сутички демонстрантів з поліцією у Гонконзі

На думку Пекіна, інциденти між мітингарями і правоохоронцями в Гонконзі завдають шкоди "верховенству права, правопорядку, економіці і життю людей". (29.07.2019)  

В Гонконгу тривають акції протесту

Одразу у кількох районах Гонконгу демонстранти вимагають остаточного скасування законопроєкту про екстрадицію до материкового Китаю, відставки глави адміністрації Керрі Лам та виступають проти торговців з КНР. (14.07.2019)  

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