 Гонконг: китайські солдати залишили казарми для прибирання вулиць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

Гонконг: китайські солдати залишили казарми для прибирання вулиць

Солдати Народно-визвольної армії Китаю взяли участь у прибиранні вулиць у Гонконгу після масових акцій протесту. Тим часом у місті тривають сутички мітингарів з поліцією.

Солдати китайської Народно-визвольної армії вирішили поприбирати вулиці в Гонконгу

Солдати китайської Народно-визвольної армії вирішили поприбирати вулиці в Гонконгу

У Гонконгу солдати китайської Народно-визвольної армії (НВА) допомагали у прибиранні вулиць після антиурядових протестів. У суботу, 16 листопада, десятки одягнених у футболки та шорти китайських військовослужбовців прибирали барикади та каміння на території біля Гонконзького баптистського університету. Разом з ними у прибиранні взяли участь сотні місцевих жителів.

Незвична акція привернула до себе увагу, оскільки останніми місяцями чимало жителів Гонконгу побоюються, що для придушення протестів Китай застосує військових. А тому ця акція була сприйнята багатьма як прихована демонстрація сили Пекіном.

Речник місцевого уряду повідомив, що влада Гонконгу не просила солдатів НВА про допомогу, а ініціатива щодо участі у прибиранні виходила від військових. Згідно із законодавством, адміністрація Гонконгу може звернутися по військову допомогу до Пекіна, якщо сама не впорається з протестами. Поки таких звернень ще ніколи не надходило.

Китайські солдати допомагають прибирати вулиці

Китайські солдати допомагають прибирати вулиці

Близько десяти тисяч солдатів НВА розміщені в Гонконгу після того, як колишня британська колонія була передана КНР в 1997 році. За непідтвердженими даними, кількість військових могли таємно суттєво збільшити, повідомляє агенція новин dpa. Експерти вважають малоймовірним використання Пекіном армії для придушення протестів, оскільки це викличе негативну реакцію у світі. 

Пізніше цього дня у Гонконгу відновилися сутички протестувальників з правоохоронцями. Біля Технічного університету мітингарі кидали у поліцейських "коктейлі Молотова", правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ та гумові кулі, передає агенція Reuters.

Останнім часом сутички в Гонконгу часто відбуваються саме в університетських містечках. Тисячі студентів та активістів зводять там барикади, а також зберігають катапульти, "коктейлі Молотова", луки, стріли та іншу вуличну зброю.

Протестувальники біля Технічного університету

Протестувальники біля Технічного університету

Напередодні поліція Гонконгу повідомила, що під час акції протесту 14 листопада було затримано двох німецьких студентів. Їх підозрюють в участі у недозволеному зібранні. 

Протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


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