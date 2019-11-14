Гонконг: китайські солдати залишили казарми для прибирання вулиць

У Гонконгу солдати китайської Народно-визвольної армії (НВА) допомагали у прибиранні вулиць після антиурядових протестів. У суботу, 16 листопада, десятки одягнених у футболки та шорти китайських військовослужбовців прибирали барикади та каміння на території біля Гонконзького баптистського університету. Разом з ними у прибиранні взяли участь сотні місцевих жителів.

Незвична акція привернула до себе увагу, оскільки останніми місяцями чимало жителів Гонконгу побоюються, що для придушення протестів Китай застосує військових. А тому ця акція була сприйнята багатьма як прихована демонстрація сили Пекіном.

Речник місцевого уряду повідомив, що влада Гонконгу не просила солдатів НВА про допомогу, а ініціатива щодо участі у прибиранні виходила від військових. Згідно із законодавством, адміністрація Гонконгу може звернутися по військову допомогу до Пекіна, якщо сама не впорається з протестами. Поки таких звернень ще ніколи не надходило.

Китайські солдати допомагають прибирати вулиці

Близько десяти тисяч солдатів НВА розміщені в Гонконгу після того, як колишня британська колонія була передана КНР в 1997 році. За непідтвердженими даними, кількість військових могли таємно суттєво збільшити, повідомляє агенція новин dpa. Експерти вважають малоймовірним використання Пекіном армії для придушення протестів, оскільки це викличе негативну реакцію у світі.

Пізніше цього дня у Гонконгу відновилися сутички протестувальників з правоохоронцями. Біля Технічного університету мітингарі кидали у поліцейських "коктейлі Молотова", правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ та гумові кулі, передає агенція Reuters.

Останнім часом сутички в Гонконгу часто відбуваються саме в університетських містечках. Тисячі студентів та активістів зводять там барикади, а також зберігають катапульти, "коктейлі Молотова", луки, стріли та іншу вуличну зброю.

Протестувальники біля Технічного університету

Напередодні поліція Гонконгу повідомила, що під час акції протесту 14 листопада було затримано двох німецьких студентів. Їх підозрюють в участі у недозволеному зібранні.

Протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.