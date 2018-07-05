Голосування щодо літнього часу в ЄС призупинилося через технічні проблеми

Єврокомісія у пятницю, 6 липня, повідомила про технічні проблеми на сайті, на якому жителі країн Європейського Союзу можуть проголосувати - за яким часом хочуть жити: літнім чи зимовим. Відповідне онлайн-опитування стартувало четвер, 5 липня. Охочі висловити свою думку зіткнулися з технічними труднощами. Замість онлайн-голосування користувачам відкривається сторінка, на якій Єврокомісія різними мовами приносить вибачення за те, що сайт не працює. Через велику кількість відвідувачів, що заходили на сторінку сайт завис, інформує агенція dpa.

Загалом висловитися на користь зимового чи літнього часу мають до 16 серпня 500 мільйонів жителів Європейського Союзу. Європейська комісія хоче вивчити думку європейців на тлі дискусії про непотрібність щорічного переходу з зимового на літній час і навпаки.

Як повідомлялося раніше, Європейський Парламент (ЄП) у лютому цього року доручив Єврокомісії розібратися з перевагами та недоліками зміни часу. Якщо перевірка виявить недостатню доцільність такої практики, єврокомісари повинні запропонувати зміни до відповідної норми щодо щорічного переходу на літній час.

Перехід на літній час запроваджувався насамперед з метою економії енергоресурсів, однак нещодавні дослідження показали, що реальний економічний ефект від цього незначний. У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджено 1980 року. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. З 1996 року всі країни ЄС одночасно переводять останньої неділі березня стрілки годинників на годину вперед.