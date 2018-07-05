 Голосування щодо літнього часу в ЄС призупинилося через технічні проблеми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Голосування щодо літнього часу в ЄС призупинилося через технічні проблеми

У ЄС запустили онлайн-опитування щодо переходу з зимового на літній час. Щоправда сайт, через приплив бажаючих проголосувати, невдовзі після старту завис.

Symbolbild Innere Uhr (picture-alliance/dpa)

Єврокомісія у пятницю, 6 липня, повідомила про технічні проблеми на сайті, на якому жителі країн Європейського Союзу можуть проголосувати - за яким часом хочуть жити: літнім чи зимовим. Відповідне онлайн-опитування стартувало четвер, 5 липня. Охочі висловити свою думку зіткнулися з технічними труднощами. Замість онлайн-голосування користувачам відкривається сторінка, на якій Єврокомісія різними мовами приносить вибачення за те, що сайт не працює. Через велику кількість відвідувачів, що заходили на сторінку сайт завис, інформує агенція dpa.

Загалом висловитися на користь зимового чи літнього часу мають до 16 серпня 500 мільйонів жителів Європейського Союзу. Європейська комісія хоче вивчити думку європейців на тлі дискусії про непотрібність щорічного переходу з зимового на літній час і навпаки.

Як повідомлялося раніше, Європейський Парламент (ЄП) у лютому цього року доручив Єврокомісії розібратися з перевагами та недоліками зміни часу. Якщо перевірка виявить недостатню доцільність такої практики, єврокомісари повинні запропонувати зміни до відповідної норми щодо щорічного переходу на літній час.

Перехід на літній час запроваджувався насамперед з метою економії енергоресурсів, однак нещодавні дослідження показали, що реальний економічний ефект від цього незначний. У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджено 1980 року. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. З 1996 року всі країни ЄС одночасно переводять останньої неділі березня стрілки годинників на годину вперед.

Дивитись відео 04:31
Now live
04:31 хв

Переведення годинників: менше сну, більше стресу

DW.COM

Європарламент доручив Єврокомісії перевірити доцільність літнього часу

Більшістю голосів європарламентарії доручили Єврокомісії розібратися щодо доцільності щорічного переведення стрілок годинників на літній час. Залежно від результатів Єврокомісія має запропонувати зміни до цієї норми. (08.02.2018)  

Фотогалерея: Коротка історія вимірювання часу

Щороку навесні та восени переводяться стрілки годинників. Двічі на рік це означає особливу увагу до часу та його вимірювачів - загалом речей буденних. Тим не менше, з давніх давен годинники є чимось особливим. (28.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Переведення годинників: менше сну, більше стресу  

Також за темою

08 BG Das erwartet uns im Oktober

Європарламент доручив Єврокомісії перевірити доцільність літнього часу 08.02.2018

Більшістю голосів європарламентарії доручили Єврокомісії розібратися щодо доцільності щорічного переведення стрілок годинників на літній час. Залежно від результатів Єврокомісія має запропонувати зміни до цієї норми.

Symbolbild Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums

В Європі зітхнули з полегшенням через створення урядової коаліції в Німеччині 04.03.2018

Європейські політики привітали результати голосування членів СДПН щодо створення урядової коаліції з консерваторами. А Петро Порошенко назвав коаліційну угоду "дороговказом" подальшої підтримки України.

WWF Immer mehr Firmen stellen auf nachhaltiges Palmöl um

Пальмова олія - чутливе питання між ЄС та Індонезією 04.05.2018

Єврокомісія хоче менше пальмової олії у біопальному, Європейський парламент взагалі проти її використання. Експортери з Південно-Східної Азії дуже схвильовані. Індонезія надіслала до Берліна свого переговорника.

Докладно

default

Затримки літаків в Європі: як отримати компенсацію?

В ЄС пасажири можуть отримати гроші за затриманий рейс. Але добитися цього через хитрощі авіакомпаній буває непросто.  

У податковому комітеті Верховної Ради вважають, що українцям володіння автомобілем обходиться неспівмірно дешевше, ніж європейцям

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче мати авто? (відео)

"Утримання авто в ЄС коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", заявляє Ніна Южаніна. DW перевірила, чи правда це. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  