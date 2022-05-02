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Голокост - систематичне переслідування й масове винищення європейських євреїв під час Другої світової війни німецькими нацистами.
Німецькі націонал-соціалісти та їхні поплічники вдались під час Другої світової війни до геноциду єврейського народу. Внаслідок систематичного переслідування й масового винищення між 1941 та 1945 роками втратили життя, за оцінками, від 5,6 до 6,3 мільйона євреїв. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Голокост".
Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Понад 40 членів його сім'ї загинули в концтаборі "Аушвіц". Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю DW - про трагедію Голокосту, пам'ять своєї сім'ї та необхідність засвоєння історичних уроків.
У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.