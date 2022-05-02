Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост

"Я ніколи не думала, що таке може знову статися". Ще будучи дітьми, ці люди пережили Другу світову війну, а зараз, вже у літньому віці, вони змушені втікати з охопленої війною України до ФРН.