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Голокост

Голокост - систематичне переслідування й масове винищення європейських євреїв під час Другої світової війни німецькими нацистами.

Німецькі націонал-соціалісти та їхні поплічники вдались під час Другої світової війни до геноциду єврейського народу. Внаслідок систематичного переслідування й масового винищення між 1941 та 1945 роками втратили життя, за оцінками, від 5,6 до 6,3 мільйона євреїв. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Голокост".

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв 02.05.2022

У своєму інтерв'ю очільник російського МЗС назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв, а також порівняв президента Украъни Володимира Зеленського з Гітлером.
Які злочини визнають геноцидом

Які злочини визнають геноцидом 21.04.2022

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію 1942 року

У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію 1942 року 20.04.2022

Ванда Об'єдкова, яка вижила в німецькій окупації 1942 року, загинула в підвалі в Маріуполі - місті, де також ховалася 80 років тому.
Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост

Знову війна: втеча з України до ФРН євреїв, які пережили Голокост 04.04.2022

"Я ніколи не думала, що таке може знову статися". Ще будучи дітьми, ці люди пережили Другу світову війну, а зараз, вже у літньому віці, вони змушені втікати з охопленої війною України до ФРН.

Жінки, які пережили Голокост, змушені тікати знову (03.04.2022) 03.04.2022

"Це жах", - каже Алла Сенельнікова. Вона одна з 10 тисяч тих, хто пережив Голокост і досі жив в Україні. Нині вона змушена знову тікати від війни.

Зеленський закликав Ізраїль не бути байдужим і підтримати Україну

Зеленський закликав Ізраїль не бути байдужим і підтримати Україну 20.03.2022

Народ Ізраїлю має зробити вибір питанні підтримки України на тлі російського вторгнення, заявив президент України Володимир Зеленський. Також він вказав на необхідність введення Ізраїлем потужних санкцій проти РФ.

Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ

Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ 11.03.2022

Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю DW про вторгення Росії в Україну, своє звернення до росіян ззакликом зупинити війну та життя єврейської громади в умовах війни.
Цинічна й підступна брехня: вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні

"Цинічна й підступна брехня": вижилі в Голокості про путінське пояснення війни в Україні 04.03.2022

Вижилі у Голокості вважають, що "денацифікація" від Путіна ображає не лише євреїв, а й радянських військовополонених і солдатів Червоної армії.

Борис Херсонський: Антисемітизм в Україні? Залежить від того, хто говорить і слухає

Борис Херсонський: Антисемітизм в Україні? Залежить від того, хто говорить і слухає 18.02.2022

"Вона вибачалась, поясняючи, що під словом "жиди" розуміла не євреїв, а олігархів та шахраїв. Краще б вона не вибачалась", - Борис Херсонський, спеціально для DW.
Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту

Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту 11.02.2022

Згідно з новим законом, єврейській громаді Латвії з 2023 року протягом десяти років перерахують 40 мільйонів євро, щорічно по 4 мільйони євро.
День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Голова Ради рабинів Європи: Мовчання більшості дозволяє меншості зруйнувати світ

Голова Ради рабинів Європи: Мовчання більшості дозволяє меншості зруйнувати світ 27.01.2022

Понад 40 членів його сім'ї загинули в концтаборі "Аушвіц". Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю DW - про трагедію Голокосту, пам'ять своєї сім'ї та необхідність засвоєння історичних уроків.
Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині (фотогалерея)

Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині (фотогалерея) 27.01.2022

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На території колишніх концтаборів у Німеччині та інших місцях масових убивств людей за часів націонал-соціалізму сьогодні розташовані меморіали.
Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині

Злочини нацизму. Місця пам'яті жертв у Німеччині 27.01.2022

Дахау, Бухенвальд, Берген-Бельзен… На території колишніх концтаборів у Німеччині та інших місцях масових убивств людей за часів націонал-соціалізму сьогодні розташовані меморіали.
У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв Голокосту та закликали боротися з антисемітизмом 27.01.2022

У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Бундестазі виступила колишня бранка концтабору Терезієнштадт Інґе Ауербахер. Вона з жалем зазначила, що антисемітизм знову став звичайним явищем у багатьох країнах.
Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження 27.01.2022

Молодим німцям сьогодні не до теми Голокосту? Дослідження показує: молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.
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