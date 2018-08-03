Голодування Сенцова: Макрон закликав Путіна до "гуманітарного вирішення"

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін провели у п'ятницю, 10 серпня, телефонні переговори. У Єлисейському палаці зазначили, що йшлося зокрема про українського режисера Олега Сенцова, утримуваного у Росії за ґратами.

"Президент Французької Республіки висловив президенту Путіну занепокоєння, що стан здоров'я Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, а також наголосив на важливості того, щоб Росія негайно знайшла гуманітарне вирішення цієї ситуації", - йдеться у офіційній заяві Єлисейського палацу. Макрон зробив Путіну кілька відповідних пропозицій. У заяві не уточнюється, яких саме.

Сайт Кремля своєю чергою повідомляє, що у розмові йшлося про ситуацію в Сирії та гуманітарну допомогу населенню Східної Гути. "Порушувалися також деякі інші теми", - зазначається на сайті адміністрації президента РФ.

Олег Сенцов, якого утримують у колонії міста Лабитнангі, оголосив 14 травня голодування з вимогою звільнити всіх українців, яких незаконно ув'язнили в Росії з політичних мотивів. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан 8 серпня повідомила, що він почувається дуже погано. Про погіршення стану Сенцова поінформував і адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

Людмила Денісова пропонувала російській стороні обговорити будь-які умови обміну політв'язня Олега Сенцова, щоб врятувати його. За повідомленням Денісової, російська омбудсменка Тетяна Москалькова відхилила ідею обміну ув'язненого в Україні Олексія Седікова на Олега Сенцова, оскільки у РФ режисера вважають своїм громадянином.