 Голодування Сенцова: Макрон закликав Путіна до ″гуманітарного вирішення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Голодування Сенцова: Макрон закликав Путіна до "гуманітарного вирішення"

Голодування Олега Сенцова небезпечно загрожує його здоров'ю, сказав Еммануель Макрон Володимиру Путіну. Франція закликає Росію знайти гуманітарне вирішення.

Акція на підтримку Сенцова у Києві, липень 2018 року

Акція на підтримку Сенцова у Києві, липень 2018 року

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін провели у п'ятницю, 10 серпня, телефонні переговори. У Єлисейському палаці зазначили, що йшлося зокрема про українського режисера Олега Сенцова, утримуваного у Росії за ґратами.

"Президент Французької Республіки висловив президенту Путіну занепокоєння, що стан здоров'я Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, а також наголосив на важливості того, щоб Росія негайно знайшла гуманітарне вирішення цієї ситуації", - йдеться у офіційній заяві Єлисейського палацу. Макрон зробив Путіну кілька відповідних пропозицій. У заяві не уточнюється, яких саме.

DW.COM

У трагічний фінал голодування Олега Сенцова не хочеться вірити. Режисер повинен творити, а не вмирати у в'язниці. Але важливішим є залишатися живим у боротьбі за свободу, вважає Сергій Руденко.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про погіршення його стану, а також про те, чому російська влада зволікає з помилуванням або звільненням українця. (09.08.2018)

Фото Олега Сенцова, який голодує 88 днів, опублікувала омбудсменка РФ. За твердженням служби виконання покарань, український політв'язень - не в критичному стані. (09.08.2018)

Сайт Кремля своєю чергою повідомляє, що у розмові йшлося про ситуацію в Сирії та гуманітарну допомогу населенню Східної Гути. "Порушувалися також деякі інші теми", - зазначається на сайті адміністрації президента РФ.

Олег Сенцов, якого утримують у колонії міста Лабитнангі, оголосив 14 травня голодування з вимогою звільнити всіх українців, яких незаконно ув'язнили в Росії з політичних мотивів. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан 8 серпня повідомила, що він почувається дуже погано. Про погіршення стану Сенцова поінформував і адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

Людмила Денісова пропонувала російській стороні обговорити будь-які умови обміну політв'язня Олега Сенцова, щоб врятувати його. За повідомленням Денісової, російська омбудсменка Тетяна Москалькова відхилила ідею обміну ув'язненого в Україні Олексія Седікова на Олега Сенцова, оскільки у РФ режисера вважають своїм громадянином.

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Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається

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Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається  

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