 Головою Українського інституту національної пам′яті призначений Антон Дробович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович

Уряд України призначив новим очільником Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Колишній голова інституту Володимир В'ятрович назвав це рішення уряду неправильним.

Уряд призначив нового очільника Українського інституту національної пам'яті

Уряд України призначив нового очільника Українського інституту національної пам'яті

Уряд України в середу, 4 грудня, призначив головою Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антона Дробовича. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляє агенція "Українські новини", Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Також працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

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За словами директора Українського інституту національної пам'яті В'ятровича, за останні три роки в рамках так званої декомунізації перейменували майже тисячу населених пунктів і демонтували всі пам'ятники Леніну. (10.02.2018)

Ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом від "Європейської солідарності". Він замінить у Раді Ірини Луценко, яка вже склала повноваження народного депутата. (12.11.2019)

Колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розкритикував це призначення. "Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. У національній пам'яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, главу Інституту призначає та звільняє уряд України, бо УІНП є науково-дослідницькою бюджетною установою при уряді. Володимира В'ятровича було призначено головою Інституту нацпам'яті 3 вересня 2014 року. Він залишив цю посаду у вересні цього року і став народним депутатом від "Європейської солідарності", замінивши у парламенті Ірину Луценко, яка склала повноваження народного депутата.

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Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019)

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Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019)  

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