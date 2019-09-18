Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович

Уряд України в середу, 4 грудня, призначив головою Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антона Дробовича. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Як повідомляє агенція "Українські новини", Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Також працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

Колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович розкритикував це призначення. "Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. У національній пам'яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, главу Інституту призначає та звільняє уряд України, бо УІНП є науково-дослідницькою бюджетною установою при уряді. Володимира В'ятровича було призначено головою Інституту нацпам'яті 3 вересня 2014 року. Він залишив цю посаду у вересні цього року і став народним депутатом від "Європейської солідарності", замінивши у парламенті Ірину Луценко, яка склала повноваження народного депутата.