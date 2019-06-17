 Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Новини

Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер

Правопопулістську Австрійську партію свободи очолив колишній міністр транспорту країни Норберт Гофер. Парламентські вибори в Австрії відбудуться 29 вересня.

Норберт Гофер

Норберт Гофер

За два тижні до проведення в Австрії позачергових парламентських виборів правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) обрала своїм лідером Норберта Гофера (Norbert Hofer). Під час з'їзду партії у місті Грац у суботу, 14 вересня, він отримав підтримку 98,25 відсотка членів партії.

Після обрання Гофер заявив, що прагне зробити АПС найсильнішою партією країни. "Я не займатиму посаду лідера партії, яка задовільниться другим чи третім місцем в довгостроковій перспективі", - наголосив він, цитує агенція dpa.

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Норберт Гофер у 2016 році конкурував за посаду голови держави із нинішнім австрійським президентом Александером Ван дер Белленом (Alexander Van der Bellen), але програв у другому турі виборів. Він займав посаду міністра транспорту при урядовій коаліції Австрійської народної партії та АПС, яка розпалась у травні. Причиною розпаду коаліції стало скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою АПС Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache).

На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як у 2017 році на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу він та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а у країні були призначені нові вибори, які відбудуться 29 вересня. З 2008 року АПС жодного разу не набирала на виборах менше 17 відсотків голосів виборців.

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