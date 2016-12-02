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Норберт Гофер
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Норберт Гофер", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер
Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер
Правопопулістську Австрійську партію свободи очолив колишній міністр транспорту країни Норберт Гофер.
Політика
14.09.2019
14 вересня 2019 р.
Ван дер Беллен: "зелений професор" на чолі Австрії
Ван дер Беллен: "зелений професор" на чолі Австрії
Він знову став переможцем. 72-річного Александера Ван дер Беллена обрали президентом Австрії на повторних виборах.
Політика
05.12.2016
5 грудня 2016 р.
На виборах президента Австрії перемагає Ван дер Беллен
На виборах президента Австрії перемагає Ван дер Беллен
Його опонент правопопуліст Норберт Гофер вже визнав поразку.
Політика
04.12.2016
4 грудня 2016 р.
В Австрії обирають президента
В Австрії обирають президента
За президентську посаду в Австрії вже вдруге поборються Норберт Гофер та Александер Ван дер Беллен.
Політика
04.12.2016
4 грудня 2016 р.
Австрія перед вибором: країна в стані розколу (02.12.2016)
Австрія перед вибором: країна в стані розколу (02.12.2016)
Хоча австрійський президент - постать радше символічна, імовірність тріумфу правого популіста електризує ситуацію. Цієї неділі, 4 грудня, Австрія повторно обиратиме президента країни.
Політика
02.12.2016
2 грудня 2016 р.
01:51 хв.
Австрія в очікуванні ефекту Трампа
Австрія в очікуванні ефекту Трампа
Після першої спроби вибрати президента Австрії світ змінився - кому з кандидатів зіграють на руку такі зміни?
Політика
02.12.2016
2 грудня 2016 р.
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