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Норберт Гофер

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Норберт Гофер", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Норберт Гофер

Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер

Головою Австрійської партії свободи обраний Норберт Гофер

Правопопулістську Австрійську партію свободи очолив колишній міністр транспорту країни Норберт Гофер.
Політика14 вересня 2019 р.
Александер Ван дер Беллен

Ван дер Беллен: "зелений професор" на чолі Австрії

Ван дер Беллен: "зелений професор" на чолі Австрії

Він знову став переможцем. 72-річного Александера Ван дер Беллена обрали президентом Австрії на повторних виборах.
Політика5 грудня 2016 р.
Александер Ван дер Беллен

На виборах президента Австрії перемагає Ван дер Беллен

На виборах президента Австрії перемагає Ван дер Беллен

Його опонент правопопуліст Норберт Гофер вже визнав поразку.
Політика4 грудня 2016 р.
Österreich Präsidentschaftswahlen Wahlplakate

В Австрії обирають президента

В Австрії обирають президента

За президентську посаду в Австрії вже вдруге поборються Норберт Гофер та Александер Ван дер Беллен.
Політика4 грудня 2016 р.
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Австрія перед вибором: країна в стані розколу (02.12.2016)

Австрія перед вибором: країна в стані розколу (02.12.2016)

Хоча австрійський президент - постать радше символічна, імовірність тріумфу правого популіста електризує ситуацію. Цієї неділі, 4 грудня, Австрія повторно обиратиме президента країни.
Політика2 грудня 2016 р.01:51 хв.
Александер ван дер Беллен (л) та Норберт Гофер перед теледебатами

Австрія в очікуванні ефекту Трампа

Австрія в очікуванні ефекту Трампа

Після першої спроби вибрати президента Австрії світ змінився - кому з кандидатів зіграють на руку такі зміни?
Політика2 грудня 2016 р.
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