 Головні міфи про мораторій на землю (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2019

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Політика й суспільство

Головні міфи про мораторій на землю (відео)

В Україні мораторій на продаж аграрної землі діє вже 17 років. Українців це, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми. Яким саме - дивіться у відео.

Landwirtschaft - Hausgänse auf einer Wiese im Odenwald, (picture-alliance/imageBROKER/J. Richter)

В Україні досі не можна продавати аграрні землі

Купити землю - так само як квартиру чи будинок. Або продати. Або взяти кредит під заставу землі. Перетворити свої гектари на родючі угіддя, а потім віддати у спадок дітям. Або продати все утричі дорожче і поїхати в навколосвітню подорож. 
Майже в усіх державах cвіту це - можливо. Але не в Україні. Адже вже 17 років там діє мораторій на продаж аграрної землі. Дивіться, які головні міфи побутують довкола цієї теми:

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Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам. (20.12.2018)  

Мораторій на продаж землі: за і проти (відео)

В Україні з 2002 діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим, і Європейський суд з прав людини став на їхній бік. (20.12.2018)  

Право на землю: як рішення ЄСПЛ вплине на земельну реформу в Україні

Після відмови МВФ від вимоги скасувати мораторій на продаж землі в Україні земельна реформа загальмувала. Але нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини може надати їй другого дихання. (24.05.2018)  

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Landwirtschaft - Hausgänse auf einer Wiese im Odenwald, (picture-alliance/imageBROKER/J. Richter)

Головні міфи про мораторій на землю (відео)

Українців тема мораторію на землю, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми.  

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