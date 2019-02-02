Головні міфи про мораторій на землю (відео)

В Україні мораторій на продаж аграрної землі діє вже 17 років. Українців це, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми. Яким саме - дивіться у відео.
Купити землю - так само як квартиру чи будинок. Або продати. Або взяти кредит під заставу землі. Перетворити свої гектари на родючі угіддя, а потім віддати у спадок дітям. Або продати все утричі дорожче і поїхати в навколосвітню подорож.
Майже в усіх державах cвіту це - можливо. Але не в Україні. Адже вже 17 років там діє мораторій на продаж аграрної землі. Дивіться, які головні міфи побутують довкола цієї теми:
Верховна Рада 20 грудня розгляне продовження мораторію на продаж землі. Ми зібрали факти про те, чому в Україні досі не можна вільно продати землю, яких збитків це завдає землевласникам. (20.12.2018)
В Україні з 2002 діє мораторій на продаж землі. Депутати замість того, щоб писати закони про ринок землі, щорічно продовжують мораторій. Деякі українці незгодні з цим, і Європейський суд з прав людини став на їхній бік. (20.12.2018)