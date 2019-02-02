Головні міфи про мораторій на землю (відео)

Купити землю - так само як квартиру чи будинок. Або продати. Або взяти кредит під заставу землі. Перетворити свої гектари на родючі угіддя, а потім віддати у спадок дітям. Або продати все утричі дорожче і поїхати в навколосвітню подорож.

Майже в усіх державах cвіту це - можливо. Але не в Україні. Адже вже 17 років там діє мораторій на продаж аграрної землі. Дивіться, які головні міфи побутують довкола цієї теми: