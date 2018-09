Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей

Голова правління найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген подав у відставку в середу, 19 вересня, після того, як слідство встановило факт платежів обсягом у 200 мільярдів євро через естонську "дочку" кредитного інституту та визнало більшість із цих транзакцій підозрілими.

"Більша частина цих 200 мільярдів євро, що пройшли через філіал, є підозрілими транзакціями", - заявив юрист Оле Спірманн, котрий очолює внутрішнє розслідування в банку, цитує агенція dpa. У звіті опрацьовано дані про 15 тисяч клієнтів та 9,5 мільйонів платежів у період між 2007 та 2015 роками.

54-річний Борген відповідав за міжнародні операції банку, включно з естонськими, з 2009 по 2012 рік. У Danske Bank поінформували, що Борген, тодішній голова правління банку Оле Андерсен та рада директорів "не порушили покладених на них зобов'язань", інформує агенція Reuters.

"Хоча я особисто виправданий з точки зору закону, я все одно несу відповідальність. Немає сумніву, що ми як організація, не впоралися з цією ситуацією", - заявив Борген, який залишиться на своїй посаді доки не буде призначений новий голова правління банку.

Нагадаємо, Danske Bank на початку серпня заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у розслідуванні щодо відмивання 8,3 мільярдів доларів США через свій дочірній банк в Естонії. Торік Danske Bank визнав, що контроль за роботою естонської "дочки" був недостатнім, та заявив, що почав власне внутрішнє розслідування.

Лондонське видання ділових кіл The Financial Times (FT) 3 вересня із посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial повідомило, що через відділення Danske Bank в Естонії упродовж 2013 року пройшли 30 мільярдів доларів коштів росіян та жителів інших країн пострадянського простору..