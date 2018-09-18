 Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей

Більшість транзакцій, що пройшли через естонську "дочку" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.

Голова Danske Bank подав у відставку

Голова Danske Bank подав у відставку

Голова правління найбільшого банку Данії Danske Bank Томас Борген подав у відставку в середу, 19 вересня, після того, як слідство встановило факт платежів обсягом у 200 мільярдів євро через естонську "дочку" кредитного інституту та визнало більшість із цих транзакцій підозрілими.

"Більша частина цих 200 мільярдів євро, що пройшли через філіал, є підозрілими транзакціями", - заявив юрист Оле Спірманн, котрий очолює внутрішнє розслідування в банку, цитує агенція dpa. У звіті опрацьовано дані про 15 тисяч клієнтів та 9,5 мільйонів платежів у період між 2007 та 2015 роками.

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У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші. (04.09.2018)

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Danske Bank співпрацює зі слідством у справі про відмивання грошей через його естонську "дочку". Перед потраплянням на рахунки гроші проходили через заплутану схему східноєвропейських, в тому числі українських, банків. (07.08.2018)

54-річний Борген відповідав за міжнародні операції банку, включно з естонськими, з 2009 по 2012 рік. У Danske Bank поінформували, що Борген, тодішній голова правління банку Оле Андерсен та рада директорів "не порушили покладених на них зобов'язань", інформує агенція Reuters.

"Хоча я особисто виправданий з точки зору закону, я все одно несу відповідальність. Немає сумніву, що ми як організація, не впоралися з цією ситуацією", - заявив Борген, який залишиться на своїй посаді доки не буде призначений новий голова правління банку.

Нагадаємо, Danske Bank на початку серпня заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії у розслідуванні щодо відмивання 8,3 мільярдів доларів США через свій дочірній банк в Естонії. Торік Danske Bank визнав, що контроль за роботою естонської "дочки" був недостатнім, та заявив, що почав власне внутрішнє розслідування.

Лондонське видання ділових кіл The Financial Times (FT) 3 вересня із посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial повідомило, що через відділення Danske Bank в Естонії упродовж 2013 року пройшли 30 мільярдів доларів коштів росіян та жителів інших країн пострадянського простору..

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