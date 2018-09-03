 Голова CBS йде з посади після закидів у сексуальних домаганнях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

Голова CBS йде з посади після закидів у сексуальних домаганнях

68-річний Леслі Мунвес залишить свою посаду в американській медіакорпорації CBS. Мунвеса звинуватили у сексуальних домаганнях.

Голова медіаконцерну CBS Леслі Мунвес

Голова медіаконцерну CBS Леслі Мунвес

Голова американського медіаконцерну CBS Леслі Мунвес залишить корпорацію після звинувачень у сексуальних домаганнях, інформує агенція dpa. У заяві ради директорів сказано, що Мунвес і CBS пожертвують 20 мільйонів доларів організаціям, котрі підтримують рух #MeToo проти сексуальних домагань.

Наразі наглядова рада медіаконцерну проводить розслідування інциденту з закидами щодо сексуальних домагань до працівниць з боку Мунвеса. CBS почали розслідування щодо голови концерну у липні, коли видання The New Yorker оприлюднило інформацію про те, що шість співробітниць CBS стали жертвами домагань з боку Мунвеса. Деякі з них повідомили, що Мунвес використав свій вплив, аби зруйнувати їхні кар'єри після того, як вони відмовили йому.

Мунвес відкинув звинувачення. Водночас він підтвердив стосунки за взаємною згодою з трьома із зазначених жінок. Мунвес також заявив, що і ніколи не користувався своїм становищем, щоб нашкодити кар'єрі співробітниць медіаконцерну.

DW.COM

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Голлівудського продюсера, якому понад 100 жінок закидають сексуальні домагання, офіційно звинуватили у зґвалтуванні та примусовому оральному сексі. Він відкидає будь-яку провину. (31.05.2018)

Рух #MeToo

Соціальний флешмоб #MeToo розгорнувся після скандалу в Голлівуді, що також був пов'язаний з сексуальними домаганнями. Низка актрис і представниць шоу-бізнесу звинуватили впливового голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у домаганнях.

Внаслідок звинувачень Вайнштейн був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і позбавлений членства в складі Американської кіноакадемії, що вручає премію "Оскар". Продюсер також перебуває під слідством за підозрою у скоєнні злочинів на сексуальному ґрунті в Лос-Анджелесі та Лондоні.

Крім того, генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав позов проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва через те, що вони не реагували на скарги співробітників і не вживали кроків з метою їхнього захисту. У травні цього року велике журі присяжних суду в Нью-Йорку офіційно висунуло Вайнштейну звинувачення у зґвалтуванні однієї жінки та примусовому оральному сексі з іншою.

Після скандалу з Вайнштейном, численні звинувачення у домаганнях були висунуті проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб у всьому світі.

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