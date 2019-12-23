Голова Єврокомісії розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) розкритикувала запроваджені Вашингтоном санкції проти європейських компаній, залучених до будівництва газопроводу "Північний потік-2". Єврокомісія "рішуче відкидає санкції проти європейських компаній, які правомірно беруть участь у проєкті", заявила фон дер Ляєн в інтерв'ю німецькому тижневику Spiegel, яке було опубліковане в п'ятницю, 27 грудня.

Голова ЄК при цьому визнала, що проєкт "Північний потік-2" має також і "політичний вимір". За її словами, Єврокомісія використовує наявні у неї інструменти для захисту інтересів східноєвропейських країн-членів ЄС.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені.

Проти цих санкцій виступили, зокрема, в Єврокомісії, в уряді Німеччини та у МЗС Росії. Натомість в українському уряді привітали запровадження санкцій США проти "Північного потоку-2".