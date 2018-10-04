Голова Єврокомісії застеріг від нової війни на Балканах

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає реалістичну перспективу вступу західнобалканських країн до ЄС запорукою стабільності в регіоні. Якщо Євросоюз не ставитиметься серйозно до перспектив вступу Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Македонії, Чорногорії та Косова, це може призвести зрештою до нової війни. Про це Юнкер заявив у п'ятницю, 5 жовтня, під час виступу перед австрійським парламентом.

"Якщо у цьому вкрай складному ландшафті Європи виникне враження, що ми несерйозно сприймаємо європейську переспективу приєднання для Західних Балкан, то ми згодом, або ймовірно й раніше, знову переживемо те, що ми вже переживали на Балканах в 90-ті роки", - зазначив Юнкер, маючи на увазі війни на території колишньої Югославії, цитує агентство AFP.

Водночас Юнкер визнав, що для перелічених вище країн шлях до вступу в ЄС "ще довгий". Вони досягли певного прогресу, який, однак, не є "достатнім". Наразі голова ЄК пропонує створити "економічний простір", в якому країни Західних Балкан могли б поводитися так, як коли вони вже стануть членами союзу.

Колишні югославські республіки Словенія та Хорватія вже є членами Євросоюзу. ЄС уже почав офіційні переговори про членство із Чорногорією та Сербією - щодо них Юнкер раніше висловлював сподівання, що вони набудуть членства до 2025 року. Албанія і Македонія мають поки що статус країн-кандидатів на членство. Боснія та Косово мають перед собою найдовший шлях до ЄС - вони є "потенційними кандадатами".

Найпроблемніше питання на Західних Балканах - питання незалежності Косова, яке до 2008 року входило до складу Сербії, однак після проголошення незалежності не було визнане багатьма державами світу, у тому числі Україною та кількома країнами ЄС.

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