 Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі

Реформи в Україні не відбуваються досить швидко, оскільки стикаються з активним опором тих, хто бореться за збереження статус-кво, заявив у вівторок, 26 березня, голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі. "Україна є однією з найбільших країн регіону, тому ті, хто за 25 років зміг сформулювати свої інтереси врозріз інтересам країни, борються за те, щоб зупинити або відстрочити процес реформ. Тому не повинно нікого дивувати те, що процес реформ тут не такий швидкий і лінійний", - сказав він на щорічному Конгресі регіональних рад з питань реформи у сфері правосуддя, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив на тому, що у перехідному періоді завжди відбувається постійна боротьба між тими, хто намагається зберегти статус-кво і реформаторами. "В Україні також є ця боротьба, але тут ця боротьба набагато активніша, ніж в інших країнах перехідного періоду", - зазначив голова представництва.

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Голова Європейської Ради Дональд Туск, що перебуває із візитом солідарності в Україні, пообіцяв Києву усебічну підтримку Європи перед російською агресією. Водночас він закликав продовжувати реформи і дав Києву 5 порад. (19.02.2019)

За словами єврокомісара Йоганнеса Гана, Хюг Мінгареллі може почати працювати в Україні вже у вересні. (21.07.2016)

Мінгареллі наголосив, що Євросоюз виступає на боці реформаторів. "Ми в ЄС, очевидно, на боці реформаторів. Особливо, коли йдеться про реформу системи правосуддя. Ми продовжимо витрачати багато часу, сил і ресурсів, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за систему правосуддя", - зазначив дипломат.

Голова представництва ЄС також звернув увагу на необхідність змін у сфері правосуддя. "Ми маємо забезпечити гідне виконання нових процесуальних кодексів для того, щоб гарантувати повний захист обох сторін там, де сьогодні ще так не відбувається. Також щоб просувалася пробація, електронне правосуддя тощо", - зазначив він.

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