 Голова найбільшої урядової фракції Німеччини закликав до переговорів з РФ щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2021

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Новини

Голова найбільшої урядової фракції Німеччини закликав до переговорів з РФ щодо України

Очільник найбільшої фракції правлячої коаліції в Бундестазі Рольф Мютценіх нагадав про побоювання, пов'язані з можливим вторгненням РФ в Україну, і закликав "знайти вихід із порочного кола ескалації" шляхом переговорів.

Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх

Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх

Погляд Росії на НАТО слід взяти до уваги, заявив голова фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich), коментуючи підготовлений МЗС Росії пакет вимог щодо гарантій безпеки для РФ, який, зокрема, передбачає відмову від планів вступу України до НАТО. "Звичайно, російські пропозиції на адресу США і НАТО щодо мінімізації загроз у Європі написані з позиції Москви. І все ж таки варто провести їхню ретельну перевірку і сформулювати власну позицію", - сказав політик в інтерв'ю інформагентству Reuters у суботу, 18 грудня. "Нам потрібно сісти за стіл переговорів. Нам потрібно провести чіткі кордони, проте водночас намагатися знайти вихід із порочного кола ескалації (напруження. - Ред.)", - додав він.

У новій правлячій коаліції в Бундестазі, яка призначила уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), СДПН формує найбільшу фракцію. Критики соціал-демократів у Німеччині нерідко висловлюють думку, що ця партія надто лояльно ставиться до нинішнього російського керівництва. Реагуючи на подібні висловлювання опонентів, Мютценіх підкреслив, що він та його соратники по партії "не наївні і знають, з ким їм доводиться мати справу, коли йдеться про Росію". "І все ж таки варто мати чітке уявлення про те, що інша сторона сприймає як загрозу для себе, навіть якщо не поділяєш її позицію", - зазначив він.

Голова фракції СДПН про конфлікт РФ та України

На думку Рольфа Мютценіха, президент Росії Володимир Путін хоче змінити у Європі статус-кво. "У минулому Путін неодноразово намагався відвернути увагу від внутрішньополітичних проблем через створення зовнішньополітичної напруженості", - наголосив соціал-демократ. "Звичайно, Путін хоче змінити статус-кво. Анексія Криму всупереч міжнародному праву була чітким сигналом", - додав він.

Мета нинішніх військових маневрів російської сторони поблизу кордону з Україною, за словами Мютценіха, незрозуміла. "Чи призведе концентрація військ на кордоні до нападу на Україну, ми не знаємо напевно, проте багато хто припускає, що це саме так", - сказав політик.

У продовження теми України Мютценіх звернув увагу на її внутрішньополітичні проблеми. "Ми заслужено критикуємо те, що відбувається на сході цієї країни. Але ж і в самій Україні (на підконтрольній уряду в Києві території. - Ред.) немає прогресу щодо реформ, - вважає Мютценіх. - Існують проблеми і з незалежністю правосуддя, і з владою олігархів. Україна потребує змін і реформ".

Водночас соціал-демократ підтримав рішення Північноатлантичного альянсу надати Києву оборонні безпілотники.

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