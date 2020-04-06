 Голова ДСНС запевнив, що тління у Чорнобильській зоні погасять за кілька днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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Новини

Голова ДСНС запевнив, що тління у Чорнобильській зоні погасять за кілька днів

Пожежі в зоні відчуження вже немає, аби погасити тління потрібно кілька днів, заявив голова ДСНС. Радіаційний фон зберігається у нормі й не підвищується, запевнили в службі.

Пожежники в зоні відчуження

Пожежники в зоні відчуження

Для погашення тління, що залишилося після пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та навколо неї, Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) потрібно ще декілька днів. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Як зазначається у повідомленні пресслужби президента України, Чечоткін запевнив, що пожежі в зоні відчуження вже немає. Напередодні після 16-ої години відбулося погіршення ситуації через шквальний вітер, тому вогонь було складно контролювати. Однак дощ, який пройшов на території, допоміг вогнеборцям впоратися з ситуацією швидше, додав голова ДСНС.

13 квітня пожежна авіація здійснила 227 вильотів, було використано 500 тонн води для боротьби із вогнем. За словами Чечоткина, радіаційний фон у зоні відчуження зберігається у нормі й не підвищується.

Раніше рятувальники повідомили, що у Києві радіаційний фон становить 0,012 мілірентгена на годину, в Київській області - в межах 0,011 мілірентгена на годину, тоді як допустимим значенням є 0,05 мілірентгена на годину.

Також повідомляється, що ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об'єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами.

Володимир Зеленський під час селекторної наради схвально відгукнувся про ухвалене напередодні рішення Верховної Ради щодо підвищення штрафів за підпали, оскільки "попередні штрафи у декілька тисяч гривень були надто мізерним покаранням за такі серйозні злочини".

Лісова пожежа у зоні відчуження спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. Володимирівка розташована поблизу селища міського типу Поліське та приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля. Згодом пожежу в Котовському лісництві вдалося загасити, однак виникли інші осередки - ближче до Чорнобильської АЕС.

9 квітня поліція вручила підозру чоловікові, якому закидають підпал. За словами правоохоронців, він розповів їм, що підпалив траву в декількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. А 13 квітня правоохоронці розповіли, що знайшли другого чоловіка, який зізнався у причетності до ще однієї пожежі у зоні відчуження.

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