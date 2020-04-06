 У Чорнобильській зоні вже немає відкритого вогню - ДСНС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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У Чорнобильській зоні вже немає відкритого вогню - ДСНС

У Чорнобильській зоні вже немає відкритого вогню, але продовжує тліти лісова підстилка, розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Радіаційний фон у Києві та області перебуває у межах норми, запевняють рятувальники.

Пожежа у Чорнобильській зоні станом на 11 квітня

Пожежа у Чорнобильській зоні станом на 11 квітня

У зоні відчуження поблизу Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) у вівторок, 14 квітня, вже не зафіксовано відкритого вогню. Утім, окремими осередками продовжує тліти лісова підстилка. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники розповіли, що завдяки інженерній техніці вони створили близько 110 кілометрів мінералізованих смуг, аби запобігти поширенню вогню. Минулої доби три літаки та три вертольоти здійснили 227 скидів загалом 538 тонн води.

Загалом на території зони відчуження залучено 500 осіб та 110 одиниць техніки, з них від ДСНС 410 осіб та 80 одиниць техніки, серед яких три літаки і три вертольоти, довідомили в Службі.

Крім того, рятувальники наголошують, що попри пожежу радіаційний фон у Києві та області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень. Зокрема, згідно з повідомленням, у Києві він становить 0,012 мілірентгена на годину, Київська область - в межах 0,011 мілірентгена на годину, тоді як допустимі значення - це 0,05 мілірентгена на годину.

Своєю чергою, тимчасовий виконувач обов'язків голови державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов написав у Facebook, що рятувальники загасили пожежу у Чорнобильській зоні. "Дуже допоміг дощ. (...) Вогнеборцям, які 10 діб боролися з пожежою, треба сказати велике дякую", - зазначив Фірсов.

Лісова пожежа у зоні відчуження навколо ЧАЕС спалахнула 4 квітня поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі у 20 гектарів. З того часу пожежники намагалися загасити вогонь. 9 квітня поліція вручила підозру чоловікові, якому закидають підпал. За словами правоохоронців, він розповів їм, що підпалив траву в декількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. А в понеділок, 13 квітня, правоохоронці розповіли, що знайшли другого чоловіка, який зізнався у причетності до ще однієї пожежі у зоні відчуження. 

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