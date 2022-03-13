Голова Донецької ОДА: Доведеться все відбудовувати з нуля

Ситуація у Донецькій області одна з найкритичніших. Міста і села перебувають під постійними обстрілами російської армії, а у Маріуполі, який в облозі, розгорнулася справжня гуманітарна катастрофа. Докладніше про це DW поговорила з головою Донецької облдержадміністрації, керівником військово-цивільної адміністрації (ОДА-ВЦА) Павлом Кириленком.

DW: Пане Кириленко, яка безпекова ситуація в Донецькій області? Які міста найбільше обстрілюють російські війська?

Павло Кириленко: Постійні авіаудари, артилерійські обстріли, працює важка артилерія, реактивні системи залпового вогню по всій лінії розмежування, яка була до початку війни. Авдієвка постійно обстрілюється. У цьому місті в мирний час проживало трохи більше 40 тисяч, зараз трохи більше 20 тисяч. Це місто значиме тим, що там розташоване найбільше коксохімічне підприємство у Європі - Авдієвський коксохімічний завод. І вже два дні поспіль триває обстріл цього підприємства з "Градів", оскільки цей завод надає опалення місту. Зараз Авдіївка фактично не опалюється.

Російські окупаційні війська рухаються так, щоб оточити область з півночі з боку Харківської області і з півдня, з напрямку Маріуполя. Також обстрілюють Краматорськ. Скидають авіабомби просто на житлові квартали. Українська армія мужньо стримує противника, але та сила, яку Росія кинула на досягнення своїх імперських планів щодо Донбасу, є нерівною.

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Яка частина Донецької області перебуває під контролем російської армії?

Місто Волноваха та кілька населених пунктів на Маріупольському напрямку наразі під контролем військ РФ. Це єдине місто, яке вдалося окупантам захопити. До початку війни 2022 року, територія області була окупована не більше однієї третини в її адміністративних межах. Зараз з урахуванням ще й Волновахи та населених пунктів Мангуш, Нікольське більше однієї третини області, на жаль, перебуває під контролем Росії.

Ви кажете про постійні обстріли, зокрема критичної інфраструктури. Чи є можливість її оперативно ремонтувати? Чи ремонтні бригади теж обстрілюють?

На прикладі Маріуполя дуже добре видно те, як діє РФ. Спочатку це був літак-розвідник, який фотографував і наносив на їхні карти вузли критичної інфраструктури: газо- та водопостачання. Потім вони почали артилерійський обстріл та авіаудари по таких вхідних вузлах, які живили область. Також був знищений теле- та радіозв'язок. В інших містах комунальні служби області, наскільки це можливо, працюють і ми відновлюємо постачання. У Маріуполі вже все зруйновано, що не підлягає відновленню, як критична інфраструктура, так і житловий фонд, соціальні, спортивні та адмінбудівлі. У Волновасі так само. Цього міста вже як такого немає. Там зруйновані фактично всі будинки, адмінбудівлі, мережі. Нам потрібно буде все відновлювати з нуля.

Чи буде таки евакуація людей, які не мають власного транспорту? Та скільки людей залишилося в Маріуполі та Волновасі, які потребують евакуації?

У Волновасі це десь тисяча осіб. Вони знаходяться в укриттях і важко сказати, чи мають вони бажання під час режиму тиші виїжджати з міста. Адже, нажаль, є певна кількість людей в Донецькій області, які мають певне лояльне ставлення до Російської Федерації. Але тут без політики - ми робимо все, аби кожна людина була врятована.

Поранених доправляють до третьої міської лікарні Маріуполя, 15 березня 2022

Зараз колона з гуманітарним вантажем з продуктами харчування та медикаментами знаходиться у Бердянську. У цій колоні з великими фурами перебуває ще 23 автобуси для евакуації людей. Ще від початку спроби евакуювати людей під Маріуполем стояло 50 автобусів для евакуації. Зараз з цих автобусів лишилося лише 6. Всі інші російська армія просто розбила при спробах вивезти людей. Зараз у Маріуполі понад 200 тисяч людей потребують евакуації, аби виїхати з того пекла.

Є інформація, що в Маріуполі російські війська взяли у заручники лікарів. Що вам відомо про це? Чи виходили люди на зв'язок?

На жаль, є така інформація. Зв'язок у Маріуполі дуже поганий, бо все знищено. Тому можна зв'язатися через супутниковий зв'язок, який є у одиниць і це дуже важко. У Маріуполі є сучасна лікарня інтенсивного лікування, відбудована, з новітнім обладнанням. Хоча тут краще сказати була, бо через бомбардування росіян, від неї залишився лише каркас. Лікарі цієї лікарні перебувають у укритті, але з того повідомлення, яке їм вдалося надіслати, з укриття вони не можуть вийти, оскільки їх силоміць утримують російські збройні формування, зокрема з Чечні та найманці російської армії. Лікарі є заручниками, оскільки у росіян багато поранених і лікарі їм потрібні.

Скільки людей перебувають у заручниках росіян у Маріупольській лікарі?

В укриті було всього 400 людей - лікарів і мирних мешканців з найближчих від лікарні будинків. З них 150 це саме лікарі.

Щодо жертв серед мирного населення у Донецькій області. Чи є вже хоч якісь попередні дані про їхню кількість?

У Маріуполі підрахунки дуже попередні. Там зараз приблизно більше 2 тисяч цивільних загиблих. Через постійні обстріли поховання людей відбувається в братських могилах. Багатьох не вдається ідентифікувати. І гинуть в Маріуполі люди щогодинно, бо обстріли тривають. По іншій території області така статистика ведеться, але офіційно оприлюднити достовірні дані зможемо лише, коли буде встановлений контроль на всій території. Але за попередньою інформацією, на території Донецької області загинуло близько трьох тисяч людей.