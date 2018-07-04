 Голова Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію і вийшла на роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Голова Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію і вийшла на роботу

Попри вступ у дію нової судової реформи, очільниця Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію.

Малгожата Герсдорф прямує до Верховного суду разом зі своїми прихильниками

Малгожата Герсдорф прямує до Верховного суду разом зі своїми прихильниками

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опирається примусовій відправці на пенсію у відповідності з новою судовою реформою, яка набрала чинності 3 липня. У середу, 4 липня, Герсдорф вийшла на роботу, як зазвичай, о 8.15 ранку, хоча формально вже стала пенсіонеркою, інформує агенція dpa.

"Моя присутність тут не має нічого спільного з політикою. Я тут, щоб захищати правову державу", - заявила Герсдорф в інтерв'ю польському телебаченню, стоячи біля будівлі суду в Варшаві в оточенні противників реформи і опозиційних політиків. Суддя наполягає, що новий закон про Верховний суд Польщі суперечить конституції країни. Герсдорф оголосила про намір продовжувати працювати до 2020 року, поки не закінчиться 6-річний термін її повноважень згідно з конституцією Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час виступу у Європейському парламенті у середу, 4 липня, висловився на захист суперечливої судової реформи. "Кожна країна ЄС має право розвивати власну судову систему відповідно до власних традицій", - заявив польський прем'єр. 

Як повідомлялося раніше, згідно з новим законом, з 3 липня судді Верховного суду мають йти на пенсію з 65-ти, а не 70-ти років. Ця норма стосується 27 з 72-ох суддів, у тому числі голови. Ті, хто хочуть продовжити роботу після досягнення 65-річного віку, повинні подавати прохання Анджею Дуді. У конституції Польщі прописано, що судді Верховного суду обираються на шість років та мають право обіймати посади, поки їм не виповниться 70 років. 

Брюссель вважає, що норма про скорочення пенсійного віку суддів порушує принцип незалежності суду. Тому 2 липня Європейська Комісія розпочала нове провадження проти Польщі через закон про Верховний суд.

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