 Глава Deutsche Post: Будь-який фах може зникнути за 15 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

Глава Deutsche Post: Будь-який фах може зникнути за 15 років

Немає жодної гарантії, що обраний сьогодні молодою людиною фах не зникне за 10-15 років, переконаний очільник компанії Deutsche Post Франк Аппель.

Керівник Deutsche Post Франк Аппель

Керівник Deutsche Post Франк Аппель (фото з архіву)

Працівники повинні бути готовими до того, що в осяжному майбутньому їхню роботу можуть перебрати на себе машини. Про це в суботу, 19 січня, заявив голова Deutsche Post Франк Аппель (Frank Appel) під час виступу на інноваційній конференції DLD у Мюнхені.

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"Хоч який фах обере для себе сьогодні молода людина, немає жодної гарантії, що за 10-15 років він ще існуватиме", - сказав Аппель. На його думку, більше не можливо залишатися 50 років в одній компанії на тій самій роботі. Виходом з цієї ситуації може бути постійне навчання протягом усього життя, проте для цього потрібно докорінно перебудувати сучасну систему освіти, переконаний очільник Deutsche Post.

Дедалі більше спеціальностей можуть припинити існування через поширення систем на основі штучного інтелекту. Наприклад, працівники кол-центрів можуть втратити роботу через їх заміну на так званих чат-ботів.

Цього року конференція DLD (Digital Life Design), яку традиційно організовує німецький медіаконцерн Burda, відбувається під гаслом "Оптимізм та хоробрість".

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