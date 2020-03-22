 Глава МОЗ України закликає запровадити надзвичайний стан через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Новини

Глава МОЗ України закликає запровадити надзвичайний стан через коронавірус

Міністр охорони здоровя України Ілля Ємець закликає запровадити надзвичайний стан через поширення коронавірусної інфекції. В Україні зафіксовано вже 73 випадки COVID-19.

Лише у Києві станом на вечір неділі, 22 березня, було зафіксовано 29 випадків COVID-19

Лише у Києві станом на вечір неділі, 22 березня, було зафіксовано 29 випадків COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець виступає за введення в Україні надзвичайного стану. "Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б", - наголосив він в інтерв'ю "112 каналу", повідомляє пресслужба МОЗ України.

За словами Ємця, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні мати свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради медиків.

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Інфографіка - як обмежувальні заходи стримують темпи поширення епідемії COVID-19

В Україні вже підтверджено 73 випадки 

Станом на вечір неділі, 22 березня, за даними МОЗ, в Україні було зафіксовано 73 випадки інфікування коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19. З усіх цих лабораторно підтверджених випадків - 3 призвели до смерті хворих, а один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків, йдеться в повідомленні відомства, розміщеному в соцмережі Facebook. Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на українську столицю - у Києві загалом лабораторно підтверджено 29 випадків, з них 20 - упродовж останньої доби. 

Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб самоізолюватися й не панікувати для протидії коронавірусу. 

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


Дивитись відео 04:47

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