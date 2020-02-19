 Глава МОЗ про результати аудиту медреформи: ″Тривожні сигнали″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Новини

Глава МОЗ про результати аудиту медреформи: "Тривожні сигнали"

Міністр охорони здоров'я України заявив про прорахунки у медичній реформі та додав, що вона має відбутися без скорочення медичних працівників і зі збільшеними зарплатами.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

За словами міністра охорони здоров'я України (МОЗ) Максима Степанова, аудит медичної реформи, який проводить зараз його відомство, продемонстрував "дуже тривожні сигнали". Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу в суботу, 25 квітня.

"Наш аудит, який ми вели у зв'язку з другим етапом реформи, показує дуже тривожні сигнали", - зазначив Степанов. За словами урядовця, йому з регіонів України надходить інформація про можливе скорочення медичних працівників до кінця року, зниження зарплати та відправлення співробітників у неоплачувану відпустку.

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Глава МОЗ хоче збільшення зарплати

Натомість, заявив Степанов, він прагне завершення медичної реформи без скорочень персоналу, зі збільшеними зарплатами та медициною, "якою українці пишатимуться".

"Я хочу бути відвертим і сказати, які є прорахунки в медичній реформі, що треба зробити, який у нас буде план і як ми з цього виходитимемо", - пояснив міністр.

За словами Зеленського, у нього є багато питань до медичної реформи

За словами Зеленського, у нього є "багато питань" до медичної реформи

Критика медреформи від Володимира Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував медичну реформу у знятому Офісом президента телефільмі, присвяченому річниці його обрання главою держави.

Він заявив, що має "багато питань" до медичної реформи, адже коронавірус показав, що українські лікарні не готові до епідемії, а заробітна плата лікарів є дуже малою. Тому Зеленський наполіг на необхідності повністю змінити підхід до медичної реформи. "Ми тільки зараз розуміємо, що ми побачили, що у нас є", - пояснив президент.

Уляна Супрун захищає реформу

Колишня в. о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун гостро відповіла на цю критику президента. "Така оцінка ситуації в лікарнях багато говорить про обізнаність Зеленського щодо того, які є етапи трансформації системи охорони здоров'я та на яких рівнях вона вже розпочалась, а де ще ні", - зазначила Супрун.

За її словами, етап реформування лікарень і клінік розпочався лише у квітні цього року, бо такі зміни потребують стратегії, часу, грошей і ресурсів. "Зеленському треба зрозуміти, що системні та комплексні реформи не відбуваються в турборежимі. Не буває просто "вжух" - і все готово", - заявила Супрун.

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