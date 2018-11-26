Глава МЗС ФРН пропонує посилити контроль над озброєнням

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав до глобального контролю над озброєнням. "Наші правила повинні йти в ногу з розробкою нових видів озброєнь… Ми повинні робити все, щоб зупинити тенденції глобального озброєння", - сказав він в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в суботу, 1 грудня.

Маас пояснив, що має на увазі системи озброєнь, "які здатні вбивати без жодного контролю з боку людини". "Космічні озброєння або гіперзвукові ракети можуть здатися науковою фантастикою, проте якщо завчасно не вжити заходів, то наукова фантастика скоро перетвориться на смертельну реальність", - зазначив він.

Міністр закликав переосмислити політику роззброєння і, зокрема, залучити до неї Китай. "Нині чинні правила мають прогалини. Наприклад, Китай може озброюватися практично безконтрольно", - зазначив Маас.

Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН виступив зі своєю ініціативою через півтора місяця після оголошення США про намір вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання. Вашингтон звинувачує Москву в порушенні цього договору. Китай не є його учасником.