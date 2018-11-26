 Глава МЗС ФРН пропонує посилити контроль над озброєнням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Глава МЗС ФРН пропонує посилити контроль над озброєнням

Правила у сфері роззброєння повинні йти в ногу з розвитком технологій, вказав Гайко Маас. Міністр закордонних справ ФРН закликав посилити участь Китаю у процесі роззброєння.

Гайко Маас вимагає більшого контролю над обзроєнням

Гайко Маас вимагає більшого контролю над обзроєнням

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликав до глобального контролю над озброєнням. "Наші правила повинні йти в ногу з розробкою нових видів озброєнь… Ми повинні робити все, щоб зупинити тенденції глобального озброєння", - сказав він в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в суботу, 1 грудня.

Маас пояснив, що має на увазі системи озброєнь, "які здатні вбивати без жодного контролю з боку людини". "Космічні озброєння або гіперзвукові ракети можуть здатися науковою фантастикою, проте якщо завчасно не вжити заходів, то наукова фантастика скоро перетвориться на смертельну реальність", - зазначив він.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)

Пропозицію Москви підтримала лише 31 держава зі 140. Низка країн відзначила, що цією темою повинна опікуватися не Генеральна асамблея, а Рада Безпеки ООН. (27.10.2018)

Міністр закликав переосмислити політику роззброєння і, зокрема, залучити до неї Китай. "Нині чинні правила мають прогалини. Наприклад, Китай може озброюватися практично безконтрольно", - зазначив Маас.

Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН виступив зі своєю ініціативою через півтора місяця після оголошення США про намір вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання. Вашингтон звинувачує Москву в порушенні цього договору. Китай не є його учасником.

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