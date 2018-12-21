Глава МЗС ФРН наполягає на проведенні реформи Ради Безпеки ООН

Німеччина прагне отримати статус постійного члена Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вимагає проведення структурних реформ у Радбезі ООН.
Німеччина невтомно виноситиме питання реформ Радбезу ООН на порядок денний, пообіцяв міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вкотре озвучив вимогу проведення докорінних реформ структур Організації Об'єднаних Націй, насамперед Ради Безпеки ООН. Про це глава МЗС ФРН заявив в інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому в четвер, 27 грудня.
На думку урядовця, Німеччині варто чинити більше для подолання криз та конфліктів у світі. Крім того, нинішній склад Радбезу ООН "не відповідає викликам часу", наголосив Маас. "Я вважаю, що розподіл сил у світі має бути значно краще відображено, ніж це є тепер", - сказав глава зовнішньополітичного німецького відомства.
На сьогодні "більшість країн-членів ООН виступають за це", наголосив німецький урядовець. Німеччина вже багато років виступає разом з Японією, Бразилією та Індією за реформу (зокрема розширення) Ради Безпеки ООН. Ці країни вказують на необхідність змін у цьому органі з огляду на їхню економічну вагу. Утім, для проведення реформ потрібно дві третини голосів 193 країн-членів ООН у тому числі й 5 постійних членів Радбезу - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція, - котрі мають право вето.
Попри небажання декого з нинішніх постійних країн-членів Радбезу ООН проводити реформи, Німеччина буде й далі "невтомно виносити це питання на порядок денний", наголосив Гайко Маас.
З 1 січня 2019 року ФРН стане непостійним членом Ради Безпеки ООН.