 Глава МЗС ФРН наполягає на проведенні реформи Ради Безпеки ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

Глава МЗС ФРН наполягає на проведенні реформи Ради Безпеки ООН

Німеччина прагне отримати статус постійного члена Ради Безпеки ООН. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вимагає проведення структурних реформ у Радбезі ООН.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Німеччина невтомно виноситиме питання реформ Радбезу ООН на порядок денний, пообіцяв міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вкотре озвучив вимогу проведення докорінних реформ структур Організації Об'єднаних Націй, насамперед Ради Безпеки ООН. Про це глава МЗС ФРН заявив в інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому в четвер, 27 грудня.

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Берлін не має наміру послаблювати зусиль, спрямованих на здобуття постійного членства у Раді Безпеки ООН. Аби збільшити шанси на перемогу в цій справі Німеччина заручилася підтримкою трьох союзників: Японії, Бразилії та Індії. Тепер вже ціла четвірка домагатиметься одночасно місць у Раді Безпеки та радикальних реформ в ООН. (22.09.2004)

Обрання ФРН на два роки непостійним членом Ради Безпеки ООН у Берліні називають дипломатичним успіхом і підтвердженням «кредиту довіри». Цей час обіцяють використати на просування реформи в Раді. (13.10.2010)

67-річний екс-прем'єр Португалії Антоніу Гутерріш обіцяв сприяти дотриманню прав людини та проводити реформи в рамках ООН. (13.10.2016)

На думку урядовця, Німеччині варто чинити більше для подолання криз та конфліктів у світі. Крім того, нинішній склад Радбезу ООН "не відповідає викликам часу", наголосив Маас. "Я вважаю, що розподіл сил у світі має бути значно краще відображено, ніж це є тепер", - сказав глава зовнішньополітичного німецького відомства.

На сьогодні "більшість країн-членів ООН виступають за це", наголосив німецький урядовець. Німеччина вже багато років виступає разом з Японією, Бразилією та Індією за реформу (зокрема розширення) Ради Безпеки ООН. Ці країни вказують на необхідність змін у цьому органі з огляду на їхню економічну вагу. Утім, для проведення реформ потрібно дві третини голосів 193 країн-членів ООН у тому числі й 5 постійних членів Радбезу - США, Росія, Китай, Великобританія та Франція, - котрі мають право вето.

Попри небажання декого з нинішніх постійних країн-членів Радбезу ООН проводити реформи, Німеччина буде й далі "невтомно виносити це питання на порядок денний", наголосив Гайко Маас.

З 1 січня 2019 року ФРН стане непостійним членом Ради Безпеки ООН.

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