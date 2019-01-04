 Глава МЗС ФРН закликав Москву до поступок у суперечці щодо договору про роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

Глава МЗС ФРН закликав Москву до поступок у суперечці щодо договору про роззброєння

Для збереження договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності РФ треба зняти з озброєння заборонену крилату ракету так, щоб це було доведено, заявив Гайко Маас.

Гайко Маас наполягає на врегулюванні ракетної суперечки

Гайко Маас наполягає на врегулюванні ракетної суперечки

До поступок у суперечці щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) закликав Кремль міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). "Ключ до того, щоб зберегти ДРСМД, лежить у Москві", - заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 6 січня.

За словами Мааса, російська сторона "порушила договір, коли розробила і стала впроваджувати у свої війська заборонену крилату ракету" наземного базування. Заради збереження договору Росія повинна "роззброїтися так, щоб це було доказово", наголосив глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Раніше, у жовтні 2018 року, Маас заявляв, що відмова від ДРСМД означала б провал "одного з найбільших досягнень політики роззброєння". Разом з тим збереження договору "не є гарантією безпеки", про що, зокрема, свідчить розміщення в Калінінградській області російських ракет, які придатні для використання ядерної зброї і "не потрапляють під дію ДРСМД, але, незважаючи на це, можуть за кілька хвилин досягти багатьох країн Євросоюзу ", зазначив міністр.

DW.COM

Росія вважає, що позицію США щодо договору про РСМД треба перевірити з юридичної точки зору. Утім, Москва запевнила, що готова до діалогу. (05.12.2018)

Генеральний секретар НАТО заявив, що РФ "має останній шанс", аби почати виконувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. (04.01.2019)

Ультиматум США

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4 грудня 2018 держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум - якщо протягом 60 днів Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС РФ назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

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