Глава МЗС ФРН закликав Москву до поступок у суперечці щодо договору про роззброєння

До поступок у суперечці щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) закликав Кремль міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). "Ключ до того, щоб зберегти ДРСМД, лежить у Москві", - заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 6 січня.

За словами Мааса, російська сторона "порушила договір, коли розробила і стала впроваджувати у свої війська заборонену крилату ракету" наземного базування. Заради збереження договору Росія повинна "роззброїтися так, щоб це було доказово", наголосив глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Раніше, у жовтні 2018 року, Маас заявляв, що відмова від ДРСМД означала б провал "одного з найбільших досягнень політики роззброєння". Разом з тим збереження договору "не є гарантією безпеки", про що, зокрема, свідчить розміщення в Калінінградській області російських ракет, які придатні для використання ядерної зброї і "не потрапляють під дію ДРСМД, але, незважаючи на це, можуть за кілька хвилин досягти багатьох країн Євросоюзу ", зазначив міністр.

Ультиматум США

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4 грудня 2018 держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум - якщо протягом 60 днів Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС РФ назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.