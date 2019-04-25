Глава МЗС України Павло Клімкін оголосив про відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у п'ятницю, 17 травня, оголосив про свою відставку. "Я, як і обіцяв, написав заяву про відставку. В понеділок, у день інавгурації, направлю її до Верховної Ради й до нового президента України", - сказав Клімкін у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

Він зазначив, що що заздалегідь поінформував обраного президентом України Володимира Зеленського про свій намір. "У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на будівництво зовнішньополітичної стратегії. Я сказав йому, що готовий допомагати, де буде потрібно, і там, де збігатимуться наші принципи", - зазначив Клімкін.

У своєму зверненні він також заявив про свій намір піти в політику та стати депутатом Верховної Ради України. "На сьогодні потенціал нашої зовнішньої підтримки через політику, через емоції майже вичерпаний. Я розумію, чого хочуть українці, але також розумію, чого від нас очікує світ. У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, іду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції та бачення, як іти далі. Все інше - потім", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня.